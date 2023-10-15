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كيفية تصنيف وتتبع نفقات الأعمال الصغيرة

10/15/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من الأهمية بمكان أن يجيد مالك النشاط التجاري حساب نفقاته وإدارتها، حيث يساعد تصنيف هذه النفقات على التخطيط الفعال للأموال والحفاظ على سجل منظم لجميع المعاملات وتقديم سجل الضرائب بكل سهولة.
يمكن أن يؤدي فهم فئات نفقات الأعمال الرئيسية أيضا، إلى تسهيل تحديد النفقات الخاضعة للإعفاء الضريبي وما هو غير خاضع له.
في هذا التقرير سنناقش ما هي نفقات الشركات الصغيرة هذه، وكيفية تصنيفها، وكيف يمكن لتتبع النفقات أن يفيد الشركة.
ما هي النفقات التجارية المعفاة من الضرائب؟
يقصد بنفقات الأعمال القابلة للإعفاء من الضرائب، التكاليف التي يمكن لأصحاب الأعمال خصمها من إجمالي إيراداتهم لتحديد دخلهم الخاضع للضريبة.
يمكن أن تقلل نفقات الأعمال المعفاة من الضرائب من مبلغ الضرائب التي يتعين دفعها للتشغيل والاستفادة من العمل.
فيما يلي بعض الأمثلة الرئيسية للنفقات المعفاة من الضرائب:
- الاستخدام التجاري للمنزل أو السيارة.
- العمالة المباشرة.
- إيجار المكتب أو مرفق التخزين.
- مدفوعات التأمين.
- المرافق مثل فواتير الهاتف، وخدمة الإنترنت، وما إلى ذلك.
فئات نفقات الأعمال الصغيرة
يمكن أن يؤدي تصنيف نفقات الأعمال، إلى تسهيل تحديد العناصر القابلة للخصم وتقديم الإقرارات الضريبية. فيما يلي النفقات الرئيسية القابلة للخصم للشركات الصغيرة التي يجب وضعها في الاعتبار:
الضرائب
قد تكون مصاريف الضرائب المتعلقة بالأعمال التجارية مثل ضريبة المبيعات المحلية وضريبة الدخل وضريبة الممتلكات الشخصية وضريبة الإنتاج قابلة للخصم.
المرافق والإيجار
يمكن خصم النفقات المدفوعة للمرافق لتبقى الشركة قيد التشغيل.
يمكن أن تشمل هذه النفقات فواتير الهاتف والإنترنت والكهرباء والإيجار المدفوع لمكتبك ومساحة تخزين إضافية.
إذا كنت تعمل من المنزل وتستخدم مكتبا منزليا فيمكن تضمين تكلفة جهاز كمبيوتر، وخطة بيانات متنقلة، وكرسي مكتب، ونفقات مماثلة للخصومات الضريبية.
التأمين
يمكن خصم التكلفة العادية والضرورية للتأمين كمصروفات تجارية إذا كانت مخصصة للعمل أو التجارة.
وتشمل أمثلة نفقات التأمين المعفاة من الضرائب أقساط التأمين، والتأمين ضد المسؤولية العامة والمهنية، والتأمين على الممتلكات التجارية، والتأمين على خرق البيانات.
نفقات السيارة
إذا كنت تستخدم سيارة لأغراض تجارية فيمكن أن تكون تكلفة الملكية والتنقلات معفاة من الضرائب.
وبشكل أكثر تحديدا، يمكن اعتبار تكلفة الغاز، والمسافة المقطوعة، ورسوم وقوف السيارات، والاستهلاك (على الرغم من وجود معايير معينة لهذا العنصر الأخير) نفقات قابلة للخصم.
المكافآت
يمكن اعتبار الأجور التي يتم دفعها للموظفين أوالمقاولين مقابل العمالة المباشرة كمصروفات أعمال قابلة للخصم.

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