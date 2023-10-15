Monday, 16 October 2023 07:09 GMT

KIB يعرف رواد ذا وير هاوس بمنتجاته وبأهمية الثقافة المالية

10/15/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام بنك الكويت الدولي (KIB) جناحا خاصا في «ذا وير هاوس مول»، أحدث المجمعات التجارية في الكويت، وذلك بهدف تعريف رواده بمنتجاته وحلوله المصرفية المختلفة ونشر الثقافة المالية والمصرفية، في آن معا. وتأتي هذه المبادرة استكمالا لجهود البنك الهادفة إلى دعم الحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية.
وفي هذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد، فيصل الشويرد: إن فريق البنك على أتم الاستعداد للإجابة عن استفسارات رواد مجمع ذا وير هاوس حول الخدمات المصرفية والمنتجات المتنوعة التي يقدمها البنك، إلى جانب التفاعل مع الأسئلة المتعلقة بتفاصيل الحملة التوعوية «لنكن على دراية» وعلى رأسها الحماية الأمنية للحسابات من أي عمليات احتيال، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية مع أي شخص، وضرورة متابعة التعليمات التي تصدرها البنوك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف.
وأكد الشويرد، أيضا، حرص KIB على الوصول إلى عملائه بشكل مباشر في مختلف أنحاء الكويت، واختيار الأماكن التي تحظى بإقبال كثيف مثل مجمع ذا وير هاوس، وذلك بهدف نشر الثقافة المالية والتوعية المصرفية لدى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، وتحقيق أهداف أحد أهم أركان برنامج KIB الرائد للمسؤولية الاجتماعية.

MENAFN15102023000130011022ID1107244012

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث