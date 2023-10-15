الجزيرة تزيد عدد رحلاتها بين الكويت وكولومبو

الرحلات المباشرة اليومية بدأت من 10 أكتوبر الجاري

قامت «طيران الجزيرة» بزيادة عدد الرحلات التي تشغلها بين الكويت وكولومبو إلى رحلة يوميا اعتبارا من يوم 10 أكتوبر الجاري، وذلك تلبية للطلب المتزايد من قبل المقيمين من الجالية السريلانكية وكذلك السياح من الكويت ومنطقة الشرق وروسيا ورابطة الدول المستقلة، إذ توفر الشركة رحلات ترانزيت عبر مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي بأسعار وقيمة تنافسية.وكانت الشركة قد أطلقت خط الكويت كولومبو خلال عام 2021 مع عودة السفر والطلب العالي من قبل الجالية السريلانكية والسياح، وبدأت حينها بتشغيله بواقع رحلتين أسبوعيا.وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: سعيدون بمواصلة نجاح خط الكويت- كولومبو، فهذه الزيادة في الرحلات التي نشغلها على هذا الخط لا تعكس حرصنا على تقديم تجربة سفر سلسة فحسب، بل تؤكد على التزامنا بالمساهمة في تعزيز العلاقات بين الكويت وسريلانكا وتسهيل انتقال رجال الأعمال والسياح على حد سواء بين البلدين.وتخدم شركة طيران الجزيرة شبكة وجهات تشمل 64 وجهة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا، لتوفر للمسافرين من سريلانكا خيارا مناسبا لرحلات تربطهم بهذه الوجهات الأخرى.