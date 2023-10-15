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الأهلي نظم دورة في لغة الإشارة لموظفيه

10/15/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم البنك الأهلي الكويتي برنامجا خاصا لتدريب موظفيه على التواصل بلغة الإشارة، كجزء من التزامه المستمر بتعزيز الشمول المالي، وتطوير خدمة العملاء، وخصوصا الذين يعانون من ضعف السمع والنطق، وتطوير مهارات فريق العمل لديه.
وأقيمت الدورة التدريبية بحضور مجموعة من موظفي البنك الأهلي الكويتي في فندق سيمفوني ستايل بالتعاون مع د.محمد الرامزي الذي يملك خبرة كبيرة في هذا المجال، وعمل على نطاق واسع مع منظمات مختلفة لتعزيز التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع.
وبهذه المناسبة، قالت أفراح الأربش، مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي: يسعدنا تنظيم هذا البرنامج المميز، ونحن نخطو من خلال تزويد فريقنا بمهارات لغة الإشارة، خطوة مهمة نحو ضمان حصول جميع عملائنا على المستوى نفسه من الخدمات.
وزود هذا البرنامج التدريبي الشامل موظفي البنك الأهلي الكويتي بالمهارات الأساسية للتواصل مع العملاء، وقد غطت محاوره المجالات الرئيسية مثل الترحيب بالعملاء وإجراء المحادثات وتنفيذ المعاملات لتسهيل التفاعل مع العملاء الذين يعانون من صعوبات على صعيد السمع والنطق.
وبالإضافة إلى التدريب العملي، ركز البرنامج على رفع مستوى الوعي تجاه هذه الفئة من العملاء، بحيث اكتسب المشاركون فهما أعمق للتحديات التي تواجه هذه الفئة لتوفير تجربة أكثر ملاءمة لهم.
وأضافت الأربش: التزام البنك الأهلي الكويتي يتجاوز هذا البرنامج، إذ نعمل باستمرار على تحسين إمكانية وصول ذوي الاحتياجات إلى فروعنا، ما يضمن حصول جميع العملاء على أفضل الخدمات المصرفية.
ولفتت إلى قيام البنك الأهلي الكويتي بتوفير العديد من التقنيات المساعدة، مثل أجهزة الصراف الآلي الخاصة به بتقنيات البرايل وغيرها لتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وفق أعلى المعايير في القطاع المصرفي.
واختتمت الأربش تصريحها قائلة: نهدف إلى تمكين موظفينا من تعزيز التواصل مع جميع العملاء، ما يعد جزءا من هدفنا المتمثل في جعل البنك الأهلي الكويتي نموذجا في تحقيق الشمول المالي في الصناعة المصرفية.
ويعد برنامج التدريب على لغة الإشارة الذي قدمه البنك الأهلي الكويتي بمنزلة شهادة على التزامه بتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد، ومن خلال تزويد موظفيه بمهارات لغة الإشارة، يقوم البنك بتعزيز خدمة العملاء.

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