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Solutions By Stc راع بلاتيني لمنتدى الحكومة الإلكترونية العاشر

10/15/2023 11:02:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت solutions by stc، الذراع المتخصصة لشركة الاتصالات الكويتية stc في توفير أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات للشركات، عن رعايتها البلاتينية لملتقى الحكومة الإلكترونية العاشر (EGOV10) في الكويت تحت شعار «مستقبل الحوسبة السحابية في الكويت» وبرعاية فهد الشعلة وزير الدولة لشؤون البلديات ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، وذلك للعام الثاني على التوالي.
في خطوة تعكس الاهتمام بمستقبل الحوسبة في الكويت، سينعقد منتدى EGOV10 في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في قاعة البركة بفندق كراون بلازا - الكويت بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبتنظيم من قبل الملتقى الاتحاد الكويتي للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية (KFEOCH) وإدارة شركة رازن افنتس Razen Events
وبالنظر إلى مكانتها ودورها الرئيسي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة وكمركز متكامل لحلول الأعمال الرقمية، فإن مشاركة solutions by stc في المبادرة تتوافق بشكل مباشر مع الأهداف الأساسية التي تطمح الشركة إلى تحقيقها لقاعدة عملائها المتنامية في القطاعين الخاص والحكومي.
في بيان لها، أعربت solutions by stc عن أن رعايتها ومشاركتها الفعالة في المنتدى أمر مهم يعكس التزام الشركة المستمر بقيادة الابتكار في السوق الكويتي ودعم الحكومة الكويتية طوال رحلة التحول الرقمي تماشيا مع رؤية كويت جديدة 2035.
وستعرض solutions by stc، من خلال المنتدى، قدراتها في قطاع الأعمال بين الشركات في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية، بالإضافة الى مجموعة من حلولها وخدماتها المتقدمة، والإنجازات التي حققتها في مجال الحوسبة السحابية، فضلا عن مناقشة قصص النجاح وشراكاتها الاستراتيجية مع خبراء وشركاء عالميين.
كما سلطت solutions by stc الضوء على أن المؤتمرات التقنية والمنتديات وورش العمل، مثل EGOV10، تلعب دورا مهما في تسريع اعتماد التقنيات الجديدة والمتطورة على نطاق واسع في جميع أنحاء الكويت، ولهذا السبب حرصت الشركة على رعاية المنتدى.
وسوف يتعمق هذا الحدث في موضوع «مستقبل الحوسبة السحابية في الكويت»، حيث يقدم رؤى حول اتجاهات الحوسبة السحابية العالمية التي يقدمها كبار موردي الخدمات السحابية العالمية والمحلية. كما سيوفر فرصا لتطوير الأعمال لموردي الخدمات السحابية من جميع أنحاء العالم. وستشمل المناقشات مزايا اعتماد الحوسبة السحابية، والتحديات التي تمت مواجهتها أثناء عملية الانتقال للحلول السحابية، وأفضل ممارسات تخفيف المخاطر.
ويعد المنتدى أيضا بمنزلة منصة لشركات التكنولوجيا المحلية والمستثمرين ليكونوا جزءا من هذه الرحلة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ومراكز المعلومات وكبرى شركات القطاع الخاص. فمن خلال شراكته الاستراتيجية مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT)، سيغطي المنتدى بعض المشاريع التي خطط لها الجهاز للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت والتطوير المستمر لبرنامج الحكومة الإلكترونية.

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