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Ooredoo الكويت تحصد الشراكة الرائدة في تقنية 5G

10/15/2023 11:02:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستمر شركة Ooredoo الكويت، بالارتقاء في سلم نجاحها، والتأكيد على تفوقها في مجال التكنولوجيا والاتصالات، من خلال فوزها بجائزة «الشراكة الرائدة في تقنية 5G» المرموقة، وذلك في حفل توزيع جوائز مجلس سامينا للقيادة والتميز (LEAD)، الذي أقيم مؤخرا في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
وشهد حفل توزيع الجوائز مشاركة واسعة من قبل كبار التنفيذيين والقادة، الذين يمثلون أكبر مشغلي الاتصالات، ومقدمي خدمات تقنية المعلومات، والجهات التنظيمية في المنطقة.
وتأتي هذه الجائزة احتفاء بالجهود الجادة التي تقوم بها شركة Ooredoo الكويت في تطوير خدمات الجيل الخامس، والتفاني الذي تبديه لتوفير تجربة اتصال متميزة في مختلف المجالات.
كما تواصل Ooredoo الكويت دفع حدود الابتكار في مجال الجيل الخامس، لتبقى دائما في طليعة مجال التكنولوجيا والاتصالات، حيث حققت الشركة تقدما ملموسا في اكتشاف وتطوير نماذج استخدام مبتكرة في مجال الجيل الخامس، مما أسهم في وضع معايير جديدة في صناعة الاتصالات. أحد الإنجازات الملحوظة في هذا السياق، هي تقديم خدمات الخطوط العامة والخاصة (DIA/DDA)، لتمنح الشركات خيارات متميزة للوصول إلى البيانات بسرعة عالية ومرونة فائقة، مع ضمان استدامة الخدمة من البداية حتى النهاية.
ويتجاوز التزام Ooredoo الكويت في تعزيز بنية الجيل الخامس جميع الجهود المبذولة في هذا المجال، حيث قامت بتقديم حلول مبتكرة في سبيل تطوير بنية تحتية ذكية جاهزة للمدن المستقبلية مما يسهم في تعزيز جودة الحياة سواء للأفراد أو للأعمال على حد سواء.
وتعد جوائز التميز والقيادة LEADs واحدة من أبرز المنصات الإقليمية الرفيعة المستوى التي تحتفي بإنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة. ينظم هذه الجوائز مجلس «سامينا»، الذي يشكل تحالفا لشركات الاتصالات ويضم جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتبرز هذه الجوائز الجهود الكثيفة التي يبذلها مقدمو الخدمات التكنولوجية، ومشغلو الاتصالات، وشركات تقديم الخدمات الرقمية، والجهات التنظيمية، وغيرها. كما ترتكز على أربع فئات رئيسية، ألا وهي الابتكار، والتفوق في الأعمال، والتميز في تجربة العملاء، وريادة الشؤون التنظيمية.
وجائزة «الشراكة الرائدة في تقنية 5G» الأخيرة التي حصلت عليها Ooredoo الكويت، ليست مجرد اعتراف بالدور البارز الذي تلعبه الشركة في تطوير منظومة الاتصالات، بل تسلط الضوء أيضا على مواظبتها على دفع تطور تقنية الجيل الخامس إلى الأمام.
هذا وستواصل الشركة في نهجها القائم على الاستفادة من خبرتها الواسعة والتطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا، لقيادة مبادرات محورية، تسهم في رسم مستقبل الاتصالات داخل الكويت وخارجها.

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