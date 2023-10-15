الكويت في وضع جيد لاستغلال مواردها النفطية قبل التحول للطاقة النظيفة



«مؤسسة البترول» تطمح إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035 410 مليارات دولار الإنفاق الاستثماري لتنفيذ الإستراتيجية النفطية في جميع عملياتها

محمود عيسىذكر موقع أويل برايس أن الكويت تبذل قصارى جهدها لتحقيق طموحاتها في مجال النفط والغاز ضمن استراتيجية 2040، إذ أعلنت الحكومة أنها تهدف إلى أن تصبح منتجا رئيسيا ضمن منظمة أوپيك من خلال رفع طاقتها الانتاجية بشكل كبير في السنوات المقبلة، ويتعزز هذا القول من خلال الاستثمارات الكبيرة في قطاع الهيدروكربون على صعيد التوسع في مضمار التنقيب والإنتاج من جهة والتكرير والتوزيع من جهة اخرى، وبينما تتبنى العديد من الدول الأخرى التحول نحو الطاقة الخضراء، فإن الكويت تعلق الآمال على أن تصبح لاعبا دوليا رئيسيا في سوق النفط والغاز مادام الطلب على الوقود الأحفوري لايزال مستمرا بقوة.وأشار إلى ان الكويت تعتبر أحد كبار المنتجين في أوپيك، وتخطط لزيادة إنتاجها النفطي من 2.7 مليون برميل يوميا في الوقت الحاضر خلال السنوات الأربع المقبلة، كما تأمل في زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 70% خلال الفترة ذاتها، وتحل الكويت حاليا في المركز الخامس بعد المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة وإيران بين كبار منتجي النفط في أوپيك.وفي الأشهر الأخيرة، التزمت الكويت بتخفيضات الإنتاج التي اقرها تحالف أوپيك+، لينخفض إنتاجها بمقدار 128 ألف برميل يوميا. وفي الوقت ذاته، رفعت إيران، المعفاة من التخفيضات، إنتاجها من النفط الخام، لتتجاوز الكويت التي تبلغ حصتها الإنتاجية للعام المقبل 2.676 مليون برميل يوميا، ويهدف تحالف «أوپيك+» من تقييد حصص انتاج النفط إلى تحقيق الاستقرار في السوق، التي أصبحت متقلبة للغاية في السنوات الأخيرة.وبرغم التخفيضات القصيرة المدى، فإن الكويت ليست الدولة المنتجة الوحيدة ضمن «الكارتل النفطي» التي تخطط لتعزيز إنتاجها النفطي بشكل كبير خلال العقد المقبل لتلبية الطلب المستمر على الوقود الأحفوري، بل ان هذه الميول موجودة لدى كل من السعودية والإمارات بهدف زيادة انتاج كل منهما بمقدار مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة، وحيث انها تتربع على نحو 100 مليار برميل من احتياطيات النفط وفقا للتقديرات، فإن الكويت تتمتع بوضع جيد يؤهلها لاستغلال مواردها قبل أن يبدأ الطلب في التراجع انسجاما مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.وقال الموقع ان خطة الكويت لتعزيز إنتاج النفط والغاز بدأت تكتسب زخما بالفعل مع إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك عن استراتيجية جديدة لزيادة الإنتاج من خلال تطوير حقل غاز الدرة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية. ويتماشى ذلك مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040، وتأمل مؤسسة البترول الكويتية زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى ما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، من خلال استثمارات تبلغ 410 مليارات دولار في جميع عملياتها.وتخطط شركة نفط الكويت لزيادة إنتاج النفط إلى 3.65 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، وهو ما قد يعني إيرادات تبلغ نحو 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس التالية، وتساهم الشركة بنحو 90% من إنتاج الكويت من النفط. كما أن لديها خططا كبيرة تتعلق بقطاع الغاز، وتتوقع تحقيق طاقة إنتاجية يومية تصل إلى 1.5 تريليون قدم مكعبة بحلول عام 2040.تجدر الإشارة إلى ان شركة نفط الكويت أرست عدة عقود لمشروعات النفط والغاز هذا العام بقيمة 3.25 مليارات دولار. وطبقا لمصادر إعلامية محلية فقد أرست الشركة في الفترة بين يناير وأغسطس الماضيين عقود 91 مشروعا، ويمثل هذا زيادة كبيرة في عدد العقود الموقعة في السنوات الأخيرة، في أعقاب الانخفاض المرتبط بجائحة كورونا على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويأتي ذلك في أعقاب النجاحات الأخيرة التي حققتها مؤسسة البترول الكويتية، والتي سجلت اعلى صافي أرباح خلال عقد من الزمن بقيمة 8.48 مليارات دولار للسنة المالية الماضية.20 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل الدرةقدر موقع أويل برايس حجم الاحتياطيات المؤكدة في حقل الـــدرة البحري بنحــو 20 تريليون قدم مكعبة ومن المتوقع أن يتم تشغيله بحلول عام 2029، ووقعت الكويت اتفاقية مع السعودية في عام 2022 لتطوير الحقل.من جهة ثانية، قال الموقع إن الكويت لديها خطط كبيرة لقطاع الصناعات التحويلية، وتأمل زيادة طاقتها التكريرية إلى 1.6 مليون برميل يوميا محليا و425 ألف برميل يوميا في الخارج بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل مجمع مصفاة الزور خلال هذا الشهر، وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كيبك» وليد البدر ان تشغيل المصفاة الثالثة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة لتصل طاقتها التكريرية القصوى إلى 615 ألف برميل يوميا.وختم الموقع بالقول إن شركة البترول الكويتية العالمية، الذراع العالمية لمؤسسة البترول الكويتية، تتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم في سلطنة عمان بحلول نهاية العام الحالي. وفي غضون ذلك، قالت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، إنها تجري مناقشات جادة للاستحواذ على أكبر حقل للغاز في آسيا، دون ان تقدم المزيد من التفاصيل.