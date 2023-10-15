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دورة رفع أسعار الفائدة في أميركا وصلت إلى نهايتها!

10/15/2023 11:02:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تناول تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية في مدينة مراكش بالمغرب، والتي ناقشت معالجة التباعد بين مسارات التعافي الاقتصادي لمجموعات الدول المختلفة حول العالم، فضلا عن المخاطر المالية المرتبطة باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة «لفترة أطول»، حيث يرى صندوق النقد احتمالا أكبر بقيام البنوك المركزية بكبح جماح التضخم دون التسبب في ركود الاقتصاد العالمي، كما يتوقع الآن أن تتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في العام 2022، إلى 3% في العام 2023، وإلى 2.9% في العام 2024. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم العالمي إلى 6.9% هذا العام مقابل 8.7% في العام 2022، ثم إلى 5.85% في العام 2024. وأضاف بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أنه من السابق لأوانه تقييم كيف يمكن للصراع في الشرق الأوسط أن يؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة وبقية دول العالم.
وقال التقرير ان بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر في الولايات المتحدة التي صدرت الأربعاء الماضي كشفت عن تسجيل نمو أعلى من المتوقع، إذ ارتفع الطلب النهائي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2.2% عن نفس الفترة من العام السابق، مسجلا الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة البنزين بنسبة 5.4%، سجل مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، زيادة شهرية بنسبة 0.3%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي. وجاءت البيانات متسقة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة لأجل عامين ولأجل 10 سنوات، وذلك نظرا لبحث المستثمرين عن خيارات استثمارية أكثر أمانا، هذا إلى جانب توقعاتهم التي ترجح تعليق سياسات التشديد النقدي.
وأكد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والخطابات الأخيرة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على عزم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، حيث يتوقعون خفض أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة لمواجهة الأداء القوي للنشاط الاقتصادي بمعدل أعلى مما كان متوقعا في السابق. وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول بأن الدافع الرئيسي لقرار رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي وظروف سوق العمل والتضخم، حيث من المتوقع حاليا أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل 2.1% في العام 2023، و1.5% في العام 2024.
من جهة أخرى، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، يوم الجمعة الماضي، إنه في غياب تحول صارخ فيما أراه في البيانات وأسمعه من جهات الاتصال، أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يمكننا فيها تثبيت أسعار الفائدة، وأضاف هاركر: أن ظهور التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة سيستغرق بعض الوقت.
كما كشفت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي من الولايات المتحدة أن معدل التضخم لم يتغير منذ أغسطس، إذ بلغت قراءة شهر سبتمبر 3.7%. ويرى الاقتصاديون أنه على الرغم من أن الأرقام الأخيرة كانت مشجعة، خاصة عند مقارنة التضخم بمستويات فترة الجائحة، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود التضخم إلى مستوياته الطبيعية. وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 2.1% في سبتمبر، لتلعب بذلك دورا رئيسيا في أحدث بيانات التضخم.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي من 4.3% في أغسطس إلى 4.1% في سبتمبر. وكان المؤشر الفرعي لفئة المأوى هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية الكلية، مستأثرا بأكثر من نصف الزيادة. وفي ذات الوقت، كانت المؤشرات الفرعية لفئات السيارات والشاحنات والملابس المستعملة ضمن المؤشرات المتراجعة لهذا الشهر.
وبلغت طلبات الحصول على إعانة البطالة 209 آلاف طلب، دون تغيير عن مستويات الأسبوع الماضي. ولا يزال سوق العمل ضيقا في الولايات المتحدة، ما يزيد من مخاوف مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما أن معدلات التوظيف ما زالت قوية، ويبدو أنها قادرة على الصمود في وجه أي «محفز» يطلقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتعتبر سوق العمل الضيقة للغاية السبب الجوهري وراء الحديث عن «الهبوط الناعم»، نظرا لدلالة ذلك على إمكانية تجنب الركود.
وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفضت إلى 63 نقطة في أكتوبر مقابل 68.1 نقطة في سبتمبر، أي أقل بكثير من القراءة المتوقعة البالغة 67.4 نقطة. وأصبحت توقعات المستهلكين بشأن الاقتصاد الأميركي أكثر سلبية، إذ انخفض مؤشر التوقعات من 66.0 نقطة إلى 60.7 نقطة. كما ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد من 3.2% إلى 3.8%، في حين ارتفعت توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من 2.8% إلى 3.0%

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