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الصراع في الشرق الأوسط يلقي بظلاله على الأسواق العالمية

10/15/2023 11:02:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تشهد الأسواق العالمية مزيدا من التأثيرات المتتابعة جراء الصراع في الشرق الأوسط، ويراقبون الوضع لمعرفة ما إذا كان الصراع سيجذب دولا أخرى بوسعها رفع أسعار النفط، مما سيدفع تدفق رؤوس الأموال إلى الأصول الآمنة.
وعلى مدى الأسبوع الماضي ظهر تأثير المخاوف المتعلقة بالصراع في أسعار الأصول مما ساهم في تراجع الأسهم يوم الجمعة الماضي وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي 0.5%، أما أصول الملاذ الآمن فقد شهدت موجات شراء فصعد الذهب أكثر من 3% يوم الجمعة ولامس الدولار الأميركي أعلى مستوى في أسبوع.
وقفزت أسعار النفط نحو 6% يوم الجمعة مع تحسب المستثمرين لتأثير الصراع على الإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة أكشن إيكونوميكس في ولاية كولورادو، مايكل إنجلوند: إذا اتضح أن الصراع يتوسع فإن أسعار النفط سترتفع أكثر.
ورجح كبير خبراء الاقتصاد الدولي في مجموعة إيكونوميك أوتلوك في برينستون بولاية نيوجيرسي، برنارد بومول أن يتسبب اتساع رقعة الصراع أيضا في ارتفاع التضخم، وبالتالي تسارع وتيرة عمليات رفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.
لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تكون الاستثناء من هذا السيناريو لأن المستثمرين الأجانب سيضخون رؤوس أموالهم فيما يعتبرونه ملاذا آمنا أثناء الصراعات العالمية.
وقال عما قد يحدث في الولايات المتحدة: أسعار الفائدة قد تنخفض.. ونتوقع أن يرتفع الدولار.
ويمكن أيضا أن تتأثر أنواع الوقود الأخرى، فعلى سبيل المثال وفي ظل التطورات الأحدث أعلنت شركة شيفرون وقف صادرات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب رئيسي يمر تحت البحر بين إسرائيل ومصر.
واستبعد محللون أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير كبير على أسعار الغاز في الولايات المتحدة أو إنفاق المستهلكين.
وقال إنجلوند: من غير المرجح أن يشعر المستهلك بتأثير كبير على أسعار الغاز في أي وقت قريب.

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