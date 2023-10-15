5 مليارات دينار إجمالي الاستثمار الأجنبي في الكويت



14.69 مليار دينار استثماراتنا المباشرة بالخارج في نهاية الربع الثاني من العام الحالي أكثر من 2.5 مليار دينار.. متوسط ما تنفقه الكويت على الواردات السلعية كل 3 أشهر

أحمد مغربيكشفت بيانات بنك الكويت المركزي ان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت شهد ارتفاعا تراكميا بنهاية النصف الأول من 2023، ليسجل وللمرة الأولى 5 مليارات دينار، مرتفعا بما نسبته 4.1% عن مستواه نهاية الربع الأول من العام الحالي، البالغ 4.8 مليارات دينار، فيما سجل ارتفاعا بـ 8.7% مقارنة بمستواه في نهاية 2022، والذي كان قد بلغ 4.6 مليارات دينار.ووفقا للبيانات الإحصائية الفصلية لبنك الكويت المركزي، بلغ حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج 14.69 مليار دينار في نهاية النصف الأول من 2023، مسجلة انخفاضا 1.6% مقارنة بمستواها في نهاية الربع الأول البالغة فيه 14.95 مليار دينار، فيما بلغت زيادتها 5% مقارنة بمستواها في نهاية الربع الأخير من 2022 (14.022 مليار دينار)، علما أن هذه البيانات، وفقا لـ «المركزي»، تتضمن الأرصدة الخارجية للقطاعات كافة عدا الحكومة العامة، حيث إن بياناتها متضمنة فقط في بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية.وأظهرت البيانات أن وضع الاستثمار الدولي للكويت (إجمالي الموجودات مطروحا منه إجمالي المطلوبات) وصل إلى 33.2 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي مرتفعا بما نسبته 1.4% مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول 32.77 مليار دينار، فيما سجل زيادة بنحو 3.2% مقارنة بمستواه في نهاية الربع الأول من العام الماضي (32.2 مليار دينار).من جهة أخرى، أظهرت بيانات ميزان المدفوعات أن الكويت سجلت تراجعا في صادراتها السلعية خلال النصف الأول من 2023 لتبلغ 12.74 مليار دينار، وجاء ذلك التراجع بشكل رئيسي نتيجة انخفاض قيمة صادرات الكويت النفطية، التي بلغت 11.6 مليار دينار، فيما بلغت واردات البلاد السلعية ما قيمته 5.3 مليارات دينار، إذ بلغت في الربع الأول من 2023 نحو 2.5 مليار دينار وفي الربع الثاني ما قيمته 2.7 مليار دينار، ما يعني أن متوسط إنفاق الكويت على الواردات السلعية كل 3 أشهر يبلغ أكثر من 2.5 مليار دينار.تجدر الإشارة إلى ان إنفاق الكويتيين على السياحة والسفر بالخارج خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 2.37 مليار دينار، مسجلا زيادة بنحو 20% مقارنة بمستوى الإنفاق المسجل في النصف الأول من العام الماضي 2022 والبالغ 1.97 مليار دينار، من جهة ثانية، بلغ إجمالي تحويلات العاملين (الوافدين) نحو 2.4 مليار دينار خلال النصف الأول من 2023، حيث قام الوافدون بتحويل 1.23 مليار دينار خلال الربع الأول من العام، وما قيمته 1.16 مليار دينار خلال الربع الثاني.