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الإمارات دبى الوطنى يقرض الأهلى تمكين 200 مليون جنيه - جريدة البورصة

10/15/2023 11:01:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > وقع بنك الإمارات دبى الوطنى عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون جنيه مع شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين، لدعم المشروعات متناهية الصغر.

ويتضمن القرض شروطاً سلسة التطبيق وميسرة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للمشروعات متناهية الصغر ومساعدتها على تحقيق نجاحات مستدامة فى المستقبل.

وقال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية بالبنك، إن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية البنك تناغما مع استراتيجية الدولة لدعم الشمول المالى والتمويل متناهى الصغر لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية فى الوصول للفئات المهمشة تمويليا على مستوى الجمهورية.

وقال مجدى موسى، العضو المنتدب لشركة الأهلى“تمكين”، إن التعاقد مع بنك الإمارات دبى الوطنى لتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر يأتى فى سياق العمل على دعم مصادر تمويل المحفظة الائتمانية للشركة والتى تفى بمتطلبات التوسع فى زيادة الخدمات المالية التى تتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة.

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