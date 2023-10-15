الإمارات دبى الوطنى يقرض الأهلى تمكين 200 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
وقع بنك الإمارات دبى الوطنى عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون جنيه مع شركة الأهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين، لدعم المشروعات متناهية الصغر.
ويتضمن القرض شروطاً سلسة التطبيق وميسرة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للمشروعات متناهية الصغر ومساعدتها على تحقيق نجاحات مستدامة فى المستقبل.
وقال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية بالبنك، إن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية البنك تناغما مع استراتيجية الدولة لدعم الشمول المالى والتمويل متناهى الصغر لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية فى الوصول للفئات المهمشة تمويليا على مستوى الجمهورية.
وقال مجدى موسى، العضو المنتدب لشركة الأهلى“تمكين”، إن التعاقد مع بنك الإمارات دبى الوطنى لتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر يأتى فى سياق العمل على دعم مصادر تمويل المحفظة الائتمانية للشركة والتى تفى بمتطلبات التوسع فى زيادة الخدمات المالية التى تتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة.
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