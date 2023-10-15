بنك ABC مصر يتعاون مع مصر الخير لإطلاق قوافل طبية وإنشاء مدرسة مجتمعية بالفيوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
وقع بنك ABC مصر برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج المجتمعية فى مجالى الصحة والتعليم.
وقال عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC مصر:“لدى بنك ABC رؤية طموحة للنمو فى السوق المصرى خاصةً بعد نجاح اندماجنا القانونى مع بنك بلوم مصر أوائل العام حيث لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا بل نحرص أيضاً على أن يكون لنا دوراً فعالاً أكبر فى تنمية المجتمع الذى نعيش فيه ومن أجل ذلك جعلنا المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية فى استراتيجيتنا”.
وأضاف ثروت:“نحن سعداء بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير كخطوة نحو توفير تعليم أفضل ورعاية صحية متكاملة اللذان يعدان أيضاً أحد أهداف التنمية المستدامة التى تتماشى مع أهداف البنك المركزى للمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030 فنحن نتطلع الى المزيد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى لنساهم معاً فى بناء مستقبل أكثر استدامة”.
وقال الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة“مصر الخير”، إن التعاون يشمل مجالى التعليم والصحة وهذا ما تسعى المؤسسة لدعمه وتأكيده خلال الفترة الحالية مضيفاً أن التعاون فى تنظيم القوافل الطيبة يدعم أهداف المؤسسة للوصول إلى المستحقين بالخدمة الطبية بما يتسق مع جهود الدولة فى هذا المجال وكذلك التوسع فى خطة المدارس المجتمعية التى تنتهجها مؤسسة“مصر الخير” فى كل ربوع مصر.
وأضاف أنه تنفيذاً للبرتوكول سيتم تنفيذ قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المستحقين بمحافظة الفيوم، فى 8 تخصصات مع توفير الدواء اللازم، حيث تحوى القافلة صيدلية متنقلة، إلى جانب معمل للتحاليل الطبية لإجراء مختلف التحاليل المطلوبة.
وأوضح أنه أيضاً فى إطار البرتوكول الموقع بين الجانين سيتم تمويل مدرسة المستقبل لتكون إحدى مدارس التعليم المجتمعى بمركز أطسا بمحافظة الفيوم وسيتم تمويل تشغيل المدرسة المجتمعية لمدة ثلاث سنوات لرعاية 32 طالب وطالبة بالمدرسة.
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