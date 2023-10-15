بنك ABC مصر يتعاون مع مصر الخير لإطلاق قوافل طبية وإنشاء مدرسة مجتمعية بالفيوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > وقع بنك ABC مصر برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج المجتمعية فى مجالى الصحة والتعليم.

وقال عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC مصر:“لدى بنك ABC رؤية طموحة للنمو فى السوق المصرى خاصةً بعد نجاح اندماجنا القانونى مع بنك بلوم مصر أوائل العام حيث لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا بل نحرص أيضاً على أن يكون لنا دوراً فعالاً أكبر فى تنمية المجتمع الذى نعيش فيه ومن أجل ذلك جعلنا المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية فى استراتيجيتنا”.

وأضاف ثروت:“نحن سعداء بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير كخطوة نحو توفير تعليم أفضل ورعاية صحية متكاملة اللذان يعدان أيضاً أحد أهداف التنمية المستدامة التى تتماشى مع أهداف البنك المركزى للمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030 فنحن نتطلع الى المزيد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى لنساهم معاً فى بناء مستقبل أكثر استدامة”.

وقال الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة“مصر الخير”، إن التعاون يشمل مجالى التعليم والصحة وهذا ما تسعى المؤسسة لدعمه وتأكيده خلال الفترة الحالية مضيفاً أن التعاون فى تنظيم القوافل الطيبة يدعم أهداف المؤسسة للوصول إلى المستحقين بالخدمة الطبية بما يتسق مع جهود الدولة فى هذا المجال وكذلك التوسع فى خطة المدارس المجتمعية التى تنتهجها مؤسسة“مصر الخير” فى كل ربوع مصر.

وأضاف أنه تنفيذاً للبرتوكول سيتم تنفيذ قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المستحقين بمحافظة الفيوم، فى 8 تخصصات مع توفير الدواء اللازم، حيث تحوى القافلة صيدلية متنقلة، إلى جانب معمل للتحاليل الطبية لإجراء مختلف التحاليل المطلوبة.

وأوضح أنه أيضاً فى إطار البرتوكول الموقع بين الجانين سيتم تمويل مدرسة المستقبل لتكون إحدى مدارس التعليم المجتمعى بمركز أطسا بمحافظة الفيوم وسيتم تمويل تشغيل المدرسة المجتمعية لمدة ثلاث سنوات لرعاية 32 طالب وطالبة بالمدرسة.