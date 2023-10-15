مرارة الفقد

هبت نسائم الشتاء ولكن هل بنفس الأمكنة والأشخاص، هل مرت أمام بيتنا أم تخطته مراعاة للمشاعر، أم ما زال لهيب الحزن وحرقة الشعور أو دفن لونه الغبار وأصبح موجوعاً مهجوراً، هل طرقت أبوابه أم عجزت فالأبواب مؤصدة، لأنهم رحلوا ورحل خلفهم كل شيء وأبواب ارتدت أتربة الزمن وأهرامات من الرمال على جوانب الأبواب رسبتها رياح الأيام والليالي من نحت الحزن لقلوبنا، رحلوا ومات خلفهم كل شيء، فهنا كانوا وكانت حياة المكان مع الجيران وزيارة الأهل، حتى بقالة الحي تصبح وتغدو محملة بالزاد وطرقات الباب لخادمة الجيران محملة بصحون أمي التي أهدتهم كل يوم جمعة من فطورها المميز.

وفي يوم الخميس تعد وجبة الهريس اللذيذة، تستقبل الأبناء والأحفاد وتهدي منه الجار والمارة وكل فقير تعرفه، وهنا كان زاد الطيور من بقايا وجبة الغداء تضعه الخادمة في مكان مخصص برفقة أمي، بكاك الطير قبل البشر يا أمي، أصبحت الخطى ثقيلة حتى الطير لا يقوى الوقوف على جدرانه فلا أحد يروي عطشه، ولا فتات طعام حتى أوراق الشجر تحللت، وجذوع النحل انحنت لأنها اعتادت على سقياك ورعايتك، لا أحد سوى مسارات لرياح تائهة، فكيف الحياة من بعدك يا أمي أصبحنا بلا مأوى ولا أسوار تحمينا، نتيه في صحراء جرداء وفي سراب بلا ماء ولا زاد، أنت الوطن الذي رحل وتركنا مشردين بلا هوية.



أصبحت ملامحنا تشيخ هرماً لأنها تعجز النسيان تحمل على أكتافها الكثير من الحنين والذكريات، ولعلنا نتشافى بالرضا ولكن نفقد مقابله الكثير لأنك أنت الأساس، انهار بعدك كل شيء، واليأس يخنقنا من حياة بلا روح، وأصبح كل شيء يفتقد اللذة حتى رائحة الخبز تلاشت وأصبحنا بلا قوت، الأيام بعدك باهتة ومضى العيد يا أمي كبقية الأيام بل أثقل علينا ضيافته، تشتت شملنا فلا فرحة ولا عطايا وعيديات الصغار نقصت وتفرقت جمعتهم، فأنت العطاء وعطاءك فرحة الأعياد بيديك المخضبة بالحناء، حتى أثواب العيد بلا ألوان فأنت لون الحياة وأنت الزينة والفرحة وأنت كل أعيادي التي رحلت.



