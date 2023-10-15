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كوريا الجنوبية تمدد خفض ضريبة الوقود حتى نهاية العام

10/15/2023 10:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج-هو اليوم الاثنين إن بلاده ستمدد التخفيض الضريبي على استهلاك الوقود حتى ديسمبر وسط مخاوف بشأن تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

وطبقت الحكومة خصما بنسبة 25% على استهلاك البنزين وبنسبة 37% على استهلاك الديزل، وكان من المقرر أن ينتهي الخصم بنهاية أكتوبر الحالي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال تشو :"هناك مخاوف من ارتفاع أسعار النفط، ما سيسبب تقلبات أكبر في الاقتصاد الحقيقي وأسواق العملة الأجنبية، بناء على تطورات الوضع".

وتابع "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق استقرار الأسعار وسبل عيش المواطنين من خلال الإدارة الشاملة لأسعار الطاقة والغذاء". وأضاف "ستمدد الحكومة دعم الوقود مؤقتا حتى نهاية هذا العام وتعزز عمليات التفتيش الميداني".

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