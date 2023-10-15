بايدن : واثق أن إسرائيل ستتصرف بموجب قوانين الحرب ونشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط غير ضروري

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "واثق" أن إسرائيل ستتصرف بموجب قوانين الحرب في صراعها مع الفلسطينيين، مضيفا أن نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط غير ضروري.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر بايدن عن اعتقاده أنه يجب القضاء على حركة

(حماس) تماما، لكن يجب أيضا أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.

وحذر بايدن من أن تهديد الإرهاب في الولايات المتحدة زاد بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

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