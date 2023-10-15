إسرائيل توقف صادرات أمنية إلى كولومبيا رداً على تصريحات الرئيس الكولومبي جوستافو بترو حول حرب غزة



أعلنت إسرائيل يوم الأحد أنها ستوقف صادراتها الأمنية إلى كولومبيا وذلك ردا على تصريحات الرئيس الكولومبي جوستافو بترو، التي شبه فيها استهداف إسرائيل لغزة بالاضطهاد النازي لليهود.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور هايات، إنه تم توبيخ السفيرة الكولومبية مارجريتا مانخاريز بسبب "التصريحات العدائية والمعادية للسامية ضد دولة إسرائيل" التي أدلى بها بترو.

وذكر هايات عبر منصة التواصل الاجتماعي"إكس"، تويتر سابقا:"أنه في أول إجراء تم اتخاذه ردا على ذلك، قررت إسرائيل وقف الصادرات الأمنية إلى كولومبيا".

وأضاف أن "إسرائيل تدين تصريحات الرئيس الكولومبي- التي تشكل دعما للأعمال المروعة التي تقوم بها حماس، وتؤجج معاداة السامية، وتضر بممثلي دولة إسرائيل، وتهدد سلامة الجالية اليهودية في كولومبيا".

وفي رد على ذلك، قال بترو:"إذا اضطررنا إلى قطع العلاقات الخارجية مع إسرائيل، فسوف نقطعها، نحن لا ندعم الإبادة الجماعية".

يشار إلى أنه في 9 أكتوبر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن "حصار كامل" لغزة، قائلا إنه لن يكون هناك "كهرباء ولا طعام ولا وقود".

وأضاف جالانت: "نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك".

ورد بترو قائلا:"هذا ما قاله النازيون عن اليهود".

وذهب الزعيم الكولومبي لتشبيه أفعال الجيش الإسرائيلي بجرائم النازيين وقطاع غزة بمعسكر اعتقال "أوشفيتز"

وجيتو "وارسو".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في غزة- والتي تعتبر أحد أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، حيث يعيش بها حوالي 2ر2 مليون نسمة على مساحة حوالي 45 كيلومترا مربعا- منذ الهجمات غير المسبوقة على المدنيين الإسرائيليين التي نفذها مقاتلو حماس في 7 أكتوبر الجاري.

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