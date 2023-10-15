وزيرة الخارجية الألمانية: ليس هناك اتصال مباشر مع الرهائن الألمان في غزة حتى الآن



قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها ليس لديها حتى الآن "أي اتصال مباشر" مع الرهائن الألمان المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت الوزيرة للهيئة العامة للبث الإذاعي الألمانية "إيه آر دي" مساء الأحد: "كان هذا أحد الموضوعات الرئيسية خلال زيارتي لإسرائيل وأيضا خلال زيارتي التي تلتها إلى مصر".

وتابعت أن هدف الحكومة الألمانية هو الحصول على إشارات على أنهم على قيد الحياة. ولهذا السبب، قالت إنها اتصلت أيضا بأمير قطر، لأن الدولة، مثلها مثل تركيا، لديها قنوات للتواصل مع قيادة حماس.

كما تم توفير صور حتى يتمكن مقاتلو حماس من التعرف على الرهائن. وأكدت بيربوك أن وزارتها لديها فريق يعمل على مدار الساعة لمعرفة مصير الرهائن الألمان.

ووفقا لتقارير سابقة، يشتبه في أن عددا أحاديا من المواطنين الألمان مزدوجي الجنسية هم من بين حوالي 150 رهينة لدى حماس.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، آرييه شاروز شاليكار، قد ألمح في البرنامج التلفزيوني إلى أن الرهائن قد يكونون في أنفاق في قطاع غزة، يتراوح عمق بعضها من 30 إلى 40 مترا: "هذا سيناريو مخيف للغاية".

وكان هؤلاء الأشخاص قد اختطفوا في الهجمات التي نفذتها حركة حماس

في 7 أكتوبر الجاري.

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