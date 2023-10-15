بيربوك تطلب من أمير قطر مساعدتها بالاتصال مع أسرى ألمان بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - عبّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أسفها الشديد لعدم التمكن من إجراء اتصالات مباشرة مع الأسرى من بلادها المتواجدين في لدى حماس في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".



وأعلنت الوزيرة بيربوك أن هذا كان أحد الموضوعات الرئيسية خلال زيارتها لإسرائيل، وكذلك زيارتها اللاحقة إلى دولة مصر.

وقالت في مقابلة مع قناة ARD التلفزيونية: "لم تقم الحكومة الألمانية حتى الآن بإجراء اتصالات مباشرة مع مواطنيها الأسرى عند حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة".

وأضافت ردا على سؤال بهذا الخصوص: "للأسف لا.. ما زلنا لم نحصل على اتصال مباشر".

كما ناشدت بيربوك أمير دولة قطر، لأن هذا البلد، مثل تركيا، بحسب قولها، لديه قنوات اتصال مع قيادة حماس.

وأكدت في هذا الجانب أن فريقا خاصا في وزارة الخارجية الألمانية يعمل على مدار الساعة من أجل الحصول على معلومات حول مصير المواطنين الألمان الأسرى لدى حماس.

إلى ذلك، أشارت بيربوك إلى أن سكان قطاع غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء.

وأضافت "لهذا السبب أقوم الآن بإجراء مناقشات مستمرة مع الأمم المتحدة وشركائنا الآخرين حول كيفية توصيل الإمدادات الإنسانية الآن إلى قطاع غزة".

ومن وجهة نظر الوزيرة الألمانية فإن المعاناة الجديدة للسكان المدنيين في قطاع غزة "تخلق أرضا خصبة للإرهاب".