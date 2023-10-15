احتياطي الوقود بمستشفيات غزة يكفي لمدة يوم
التاريخ
10/15/2023 7:23:37 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
اعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ،
ان احتياطي الوقود بجميع مستشفيات قطاع غزة يكفي لمدة 24 ساعة فقط
MENAFN15102023000151011027ID1107243675
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