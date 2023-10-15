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احتياطي الوقود بمستشفيات غزة يكفي لمدة يوم

10/15/2023 7:23:37 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
اعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ،
ان احتياطي الوقود بجميع مستشفيات قطاع غزة يكفي لمدة 24 ساعة فقط

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