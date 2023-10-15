تأثيرات متوقعة طويلة الأجل لأزمة ثقة المستهلكين في الصين

عندما ينهار أحد الأسهم الاستهلاكية الرئيسية إلى مستويات تاريخية، فإن ذلك يرسل إشارات قوية يتردد صداها بعيداً، هذا ما حدث عندما تراجعت بقوة أسهم مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية جيه دي.دوت كوم، منخفضة 12 % يوم الجمعة.

في اليوم نفسه، أظهرت بيانات رسمية أن الصين تتأرجح على حافة الانكماش المالي، وتشي الأرقام بقصة حزينة للمستثمرين العالميين. لقد ثبتت أسعار التضخم الاستهلاكي لشهر سبتمبر، مخالفة التوقعات بالارتفاع وسجلت أسعار المصانع تراجعاً بنسبة 2.5 %، ليتواصل الانخفاض للشهر 12 على التوالي ما يفاقم من المخاوف بشأن ضعف الطلب، كما يحبط الآمال بأن المتسوقين في الصين سيندفعون في فورة من الإنفاق ((الانتقامي)) في أعقاب الإغلاق المطول بسبب ((كوفيد 19)).

ورغم انتهاء الإغلاقات المتعلقة بالجائحة نهاية العام الماضي، فإن الانتعاش الارتدادي لم يتبلور. وتعد عطلة الأسبوع الذهبي في الصين موسم ذروة للإنفاق من جانب الصينيين، لكن البيانات الخاصة بعطلة هذا العام والتي امتدت 8 أيام انتهت يوم 6 أكتوبر الجاري رسمت صورة حزينة. وكانت بيانات السفر والإنفاق دون توقعات الأسواق والحكومة، كما أنها جاءت بعيدة بكثير عن مستويات ما قبل الجائحة.

كذلك، تراجع بشدة حجم الإنفاق على بنود مثل تذاكر الأفلام، إذا بلغت نسبة التراجع نحو 40 % عن مقارنتها بالعام 2019. وهبط بشدة، وبصفة خاصة، حجم الطلب على السفر للخارج، كما أن انخفاض اليوان زاد من تكاليف السفر، ما يعني تراجع أعداد السياح الصينيين خارج البلاد وهبوط مستويات الإنفاق.

ويعني ما سبق أن الأسهم الأوروبية ذات التعرض على السوق الصيني ستتأثر إلى جانب مستويات الإنفاق السياحي.

كما أن أسهم كبرى مجموعات التجارة الإلكترونية مثل علي بابا و جيه دي. ((دوت كوم)) يتم تداولها بحدود مستوى 9 أضعاف العوائد المسجلة، ما يوازي كسراً صغيراً من نظيراتها العالمية، وقد كان للخفض الكبير للأسعار ولتقديم عروض خصومات ترويجية دائماً تأثير فعّال في تعزيز مبيعاتها، لكن هذا العام أخفقت هذه الاستراتيجية في اجتذاب واستعادة المستهلكين.

وكذلك، فإن النمو الممتد لمبيعات الشركات العالمية إلى الطبقة المتوسطة الصينية المتنامية تتهدده المخاطر، وتمثل تحركات أسهم مجموعة جيه دي.دوت كوم مجرد تلميح وإشارة لما هو متوقع في نطاق واسع من القطاعات خلال الأشهر القادمة.