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أبرزهم بن شيخة الفائز بكأس السوبر الأفريقي .. استقالات وإقالات تاريخية لمدربي الدوري الجزائري

10/15/2023 7:23:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


سيطرت ظاهرة استقالة وإقالة المدربين على بداية دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم الذي لم يدرك بعد سوى جولته الرابعة، مسجلة قفزة تاريخية " مؤقتة" حصدت في طريقها 9 أسماء قابلة للزيادة.

وأعلن نادي اتحاد الجزائر بطل كأس السوبر الإفريقي، يوم الاثنين، رسميا، استقالة مديره الفني عبد الحق بن شيخة، احتجاجا على شتائم بعض المشجعين قبل مران يوم الاثنين، ليلتحق بعبد القادر بعيش، الذي استقال من تدريب جمعية أولمبي الشلف في وقت سابق، رغم أن الفريق يحتل المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري.

بينما رسّم رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي القسنيطي، استقالة المدرب اليامين بوغرارة، والمدير العام محمد بولحبيب، الذي استخلف بياسين فرصادو.

ويوم الأحد، انفصل نادي شباب بلوزداد حامل اللقب، عن مدربه سفان فندبروك، بعد خسارة الفريق أمام مضيفه اتحاد خنشلة 3/2.

وقبل ذلك انهى مولودية البيض علاقته بمديره الفني عبد النور حميسي، وجهازه المساعد. في حين فك شبيبة القبائل ارتباطه بالمدرب يوسف بوزيدي. كما ترك نذير لكناوي، تدريب نادي أثيلتيك بارادو، ليعوض بالفرنسي كورنتان مارتينز.

ورحل عبد القادر عمراني، وجهازه المساعد عن نادي وفاق سطيف يومين قبل انطلاق الدوري. بينما غادر عزيز عباس، نجم شباب مقرة، بعد جولتين عن البداية.

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