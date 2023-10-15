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استئناف العمليات في مطار حلب بسوريا غداً بعد غارة جوية إسرائيلية

10/15/2023 7:23:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت وزارة النقل السورية إن مطار حلب سيستأنف عملياته صباح غد الاثنين بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى خروجه عن الخدمة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الوزارة قولها اليوم الأحد "استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من يوم غد الاثنين الثامنة صباحا بعد إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه ليل أمس".

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استئناف العمليات في مطار حلب بسوريا غداً بعد غارة جوية إسرائيلية

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