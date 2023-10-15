الجيش الإسرائيلي يؤكد احتجاز «حماس» 155 رهينة منذ هجومها المباغت

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الجيش الإسرائيلي أن حماس تحتجز 155 رهينة منذ هجومها المباغت على إسرائيل.
وأوضح، اليوم، أنه تواصل مع عائلات المحتجزين لإبلاغها بذلك، في تحديث لحصيلة أعلنها صباحاً أفادت بوجود 126 رهينة لدى الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر «نبذل جهوداً هائلة لتحرير الرهائن»، مؤكداً أنه تم التواصل مع عائلات 155 رهينة.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الأحد ارتفاع حصيلة القتلى من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2450 شخصاً.
وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: «استشهاد 2450 مواطناً وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة».
ورداً على هجوم حماس المباغت على بلداتها الحدودية في السابع من أكتوبر، تواصل إسرائيل الرد بقصف مكثف لقطاع غزة، إضافة إلى إحكام الحصار عليه وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود.
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