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الجيش الإسرائيلي يؤكد احتجاز «حماس» 155 رهينة منذ هجومها المباغت

10/15/2023 7:23:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الجيش الإسرائيلي أن حماس تحتجز 155 رهينة منذ هجومها المباغت على إسرائيل.

وأوضح، اليوم، أنه تواصل مع عائلات المحتجزين لإبلاغها بذلك، في تحديث لحصيلة أعلنها صباحاً أفادت بوجود 126 رهينة لدى الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر «نبذل جهوداً هائلة لتحرير الرهائن»، مؤكداً أنه تم التواصل مع عائلات 155 رهينة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الأحد ارتفاع حصيلة القتلى من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2450 شخصاً.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: «استشهاد 2450 مواطناً وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة».

ورداً على هجوم حماس المباغت على بلداتها الحدودية في السابع من أكتوبر، تواصل إسرائيل الرد بقصف مكثف لقطاع غزة، إضافة إلى إحكام الحصار عليه وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود.


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