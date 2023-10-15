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السِّكُوت النِّدِيّ

10/15/2023 7:23:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عَنْ وَحْشَةْ النُّوْر تَاخِذْنِيْ يِدَيْن الظَّلامْ

إلَيْن مَعْهَا ألاقِيْ نَفْسِيْ.. وْأهْتِدِيْ

تِدِلِّنِيْ لِلسُّؤَالْ اللَّى مَلانِيْ مَلامْ

وَادِلِّهَا لْتَاسِعْ وْعِشْرِيْن حَرْف أبْجِدِيْ

أسْتَسْهِلْ اللَّيْل.. لَوْ يِمْنَعْ عِيُوْنِيْ تِنَامْ

وَاسْتَصْعِبْ الصِّبْح لَى صِرْت أجْهَلِه..ْ وَآغَدِيْ

أنَا الشِّعِرْ.. لَوْ تِشُوْفُوْنِيْ قِلِيْل الْكَلامْ

يَامَا تِفَيَّيْت فِيْ ظِلّ السِّكُوْت النِّدِيْ

وِاللَّى جَعَلْ أسْمِيْ لْغَيْرِيْ مَحَطّ اهْتِمَامْ

مَا نِيْ بْمِهْتَمّ لِلَّى مِنْ وَرَايْ يْعَدِيْ

يَامَا طِوَيْت الْفِيَافِيْ عَامْ مِنْ بَعْد عَامْ

وْيَامَا سِبَقْت السِّنِيْن وْ لا يِكِلّ جْهَدِيْ

وَاللّه مَا مَرَّتْ اللَّيْلِهْ مِرُوْر الْكِرَامْ

تِزَوِّدَتْ مِنْ خَيَالِيْ مِنْ خِذَتْ مَرْقِدِيْ

اللَّى مَعَهْ كَانَتْ النِّيْرَانْ بَرْد وْسَلامْ

وِشْلَوْن مَا امِدّ لِهْ عِمْرِيْ بْرَاحَةْ يَدِيْ..؟!

عَنْ الظُّمَا كَانْ يَاخِذْنِيْ لِحِضْن الْغُمَامْ

وِاذَا تِضَايَقْت.. صَارْ لْضِيْقِتِيْ مَسْجِدِيْ

قَرَّبْنِيْ مْن الْحَيَاةْ السَّامِيِهْ بِالسَّلامْ

عَلَّمْنِيْ إنْ مِتّ يَفْخَرْ مَوْطِنِيْ وِوْلِدِيْ

وْفَهَّمْنِيْ كِلّ الشِّعُوْر إنْ مَا كِتَبْتِهْ حَرَامْ

وْعَلَّمْنِيْ إنّ الْكِتَابِهْ مَوْتِيْ وْمَوْلِدِيْ..!

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