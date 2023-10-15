الْمَركَزْ الْعَالِيْ

الثِّقْل زَيْن وْخِفَّةْ الْعَقل مَنْقُوْد

وِالْمَرْكَزْ الْعَالِيْ صَلاحْ السِّرِيْرِهْ

خِذْ مِنْ زِمَانِكْ مَا تَهَيَّا مِنْ الْجُوْد

وِاللَّى فِقَدْتِهْ.. وَكِّلْ اللّه بْغَيْرِهْ

إصْبِرْ عَلَى ظْرُوْفِكْ تَرَى الصَّبر مَحْمُوْد

مَا ضَاقَتْ إلاَّ وِالْفَرَجْ فِيْ الْمِسِيْرِهْ

وِاذَا وِقَفْت بْمَوْقِفْ النَّقْص وِالزَّوْد

عَلَيْك بِالْعَلْيَا تَرَاهَا مِثِيْرِهْ

أقُوْلَهَا عَنْ تَجْرِبِهْ عِقُبْ مَجْهُوْد

وَاخِصّ فِيْهَا كِلّ مِنْ لِهْ بِصِيْرِهْ

عَسَاكْ مَا تَمْسِيْ عَلَى النَّاسْ مَحْدُوْد

وْ عَسَى الِّذِيْ فَاتِكْ مِنْ الْحَظّ خِيْرِهْ