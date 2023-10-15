الْمَركَزْ الْعَالِيْ

(MENAFN
- Al-Bayan)
الثِّقْل زَيْن وْخِفَّةْ الْعَقل مَنْقُوْد
وِالْمَرْكَزْ الْعَالِيْ صَلاحْ السِّرِيْرِهْ
خِذْ مِنْ زِمَانِكْ مَا تَهَيَّا مِنْ الْجُوْد
وِاللَّى فِقَدْتِهْ.. وَكِّلْ اللّه بْغَيْرِهْ
إصْبِرْ عَلَى ظْرُوْفِكْ تَرَى الصَّبر مَحْمُوْد
مَا ضَاقَتْ إلاَّ وِالْفَرَجْ فِيْ الْمِسِيْرِهْ
وِاذَا وِقَفْت بْمَوْقِفْ النَّقْص وِالزَّوْد
عَلَيْك بِالْعَلْيَا تَرَاهَا مِثِيْرِهْ
أقُوْلَهَا عَنْ تَجْرِبِهْ عِقُبْ مَجْهُوْد
وَاخِصّ فِيْهَا كِلّ مِنْ لِهْ بِصِيْرِهْ
عَسَاكْ مَا تَمْسِيْ عَلَى النَّاسْ مَحْدُوْد
وْ عَسَى الِّذِيْ فَاتِكْ مِنْ الْحَظّ خِيْرِهْ
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