الْوَاقِعْ الصَّعْب

عَنْ غِرْبَةْ الشِّعر لا تِسْأَلْ غِرِيْب الشِّعُوْر

مِشَاعِرِهْ مِنْ ظِرُوْف الْوَقْت مِسْتَهْلَكَهْ

مِنْ مَعْرِكَةْ وَاقِعِهْ مَرّ بْمَرَاحِلْ فِتُوْر

وِالْوَاقِعْ الصَّعْب كَانْ أصْعَبْ مِنْ الْمَعْرَكَهْ

مَا بَيْن صَمْت الْغِيَابْ وْبَيْن صَوْت الْحِضُوْر

طِرِيْق رَغْم اخْتِصَارَهْ مَا رِضِيْت أسْلِكِهْ

أمَّا أجِيْ صِبْح يَمْلِيْ عَتْمَةْ الأرْض نُوْر

وَامَّا تَرَكْت الْحَرَمْ وَاحْرَامه وْ مَنْسِكِهْ

كِنْت أسْتِفِزّ الْمِدَى وَارْبِكْ هُدُوْء الْبِحُوْر

أبَاغِتْ الْحَرْف فِيْ عَقْر الْمِدَى وَ ارْبِكِهْ

عَسَى غِيَابِيْ عَنْ احْسَاسْ الْمِشَاعِرْ طِهُوْر

وَاحْلامِيْ اللَّى خِذَلْهَا الْبَوْح مِتْبَارْكِهْ

تَرَّكْت مَا بَيْنِيْ وْبَيْن التِّفَاهَاتْ سُوْر

نَزْف أسْتِلِذّ بْتِفَاصِيْلِهْ وْنَزْف أتْرِكِهْ

وِالصَّمْت فِيْ أغْلَبْ الأحْيَانْ مَا هُوْ قِصُوْر

مِمْكِنْ مِسَاحَةْ أمَلْ لِلسَّاحه الْمِنْهَكَهْ

فِيْ مَمْلِكَةْ فِكْرِيْ الْهَادِيْ هِدُوْء الْقِبُوْر

أعِيْش بِخْلافْ مَا عَاشَتْ بِهْ الْمَمْلِكَهْ

لكِنْ رَغَمْ كِلّ ذَلِكْ يِعْتِرِيْنِيْ سِرُوْر

لِلَّى مَلَكْتِهْ وْ لِلَّى مَا قِدَرْت أمْلِكِهْ