Monday, 16 October 2023 04:48 GMT

ذِكْرَى صَخَرْ

10/15/2023 7:23:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تِفَاصِيْل شِعْر الشَّاعِرْ الْمِبْدِعْ الْحَسَّاسْ

شِقُوْق الضِّيا اللَّى يَهْرِبْ بْهَا عَنْ أتْعَاسِهْ

أنَا مِنْ خَيَالِيْ سِهْل أصِبّ الْبَحَرْ فِيْ كَاسْ

وْ لَوْ بِالْحَقِيْقِهْ مَا مَعِيْ قِيْمَةْ الْكَاسِهْ

أعَلِّقْ هِقَاوِيِّيْ مَعْ النَّاسْ.. وَ اثْر النَّاسْ

مَا تَتْرِكْ مِنْ الْخَيْبَاتْ أمَلْ يَلْقِطْ أنْفَاسِهْ

بِعِيْد.. وْلِقَيْت الْبِعْد حَدِّهْ كَمَا الأمْوَاسْ

وْ لا يِنْفَعْ الصَّابِرْ وْ لَوْ يِجْتِلِدْ بَاسِهْ

يَا الاوْنَاسْ وَيْن انْتُمْ عَنْ الْحَالْ يَا الاوْنَاسْ

غِدَا الدَّمْع حِبْر أقْلامْ وِالأرْض كَرَّاسِهْ

الافْرَاحْ لا مَرَّتْ خَجُوْلِهْ تِبَارْ السَّاسْ

وِالاتْرَاحْ مُرَّهْ كَانْ مَرَّتْ وْ دَسَّاسِهْ

مَا عَادْ أسْمَعْ إلاَّ فِيْ وِسِطْ صَدْرِيْ الْوِسْوَاسْ

لْيَا شَافْ جَرَّةْ حِلْمِيْ يْهِدّ قِرْنَاسِهْ

غِرِيْق وْ لِقَيْت الْقَشّهْ اللَّى تِدِكّ الْيَاسْ

أثَرْهَا هِيْ اللَّى تَكْسِرْ (شْعَيْل) مِنْ سَاسِهْ..!

يَا كَمّ آتِمَسَّكْ فِيْ حِبَالْ الصَّبِرْ وَانْحَاسْ

تِمِسَّاكْ مِنْ صَرّ الذَّهَبْ دَاخِلْ أكْيَاسِهْ

فَلا قَدّ لِيْ قَلْبِيْ سِوَى قَدِّكْ الْمَيَّاسْ

وْ لا حِكَرْ شِعْرِيْ غَيْر شَعْرِكْ وْ لَوْلاسِهْ

وْ خِصْرِكْ بْضِيْقِهْ يِشْبَهْ لْصَدْرِيْ الْمِحْتَاسْ

مَعَ كِلّ خِطْوه تَفْرِسْ آمَالِيْ فْرَاسِهْ

خِطَاوِيْك فَــ.. ارْضِكْ رِقِّهْ وْ دَاخِلْ الإحْسَاسْ

عَسَى مَا يِجِيْ قَلْبِكْ مِثِلْ ظَهَرْ مِحْمَاسِهْ

مَعِكْ رُوْحِيْ أنْظَفْ مِنْ حَكِيْ الطَيِّبْ النِّبْرَاسْ

عَلَى غَزَّةْ الذِّكْرَى بْحَالِيْ تِنِكَّاسِهْ

أنَا اتْذَكَّرِكْ ذِكْرَى (صَخَرْ) فِيْ عِيُوْن (خْنَاسْ)

لْيَا حَلّ طَارِيِّكْ بْلَيْلِيْ وْ نِسْنَاسِهْ

غِدَيْتِيْ أسِيْرَةْ رُوْح وِ مْخَاشره الأنْفَاسْ

وَ اسِيْره لْشِعْرِيْ بِاقْتِبَاسِهْ.. وْ بَاقْوَاسِهْ

لَوْ الشِّعْر يِجْمَعْ غَالِيْ بْغَالِيْ فْلا بَاسْ

أبَا ابْقَى اكْتِبِكْ.. مَا دَامْ فِيْ الأرْض قِرْطَاسِهْ..!

MENAFN15102023000110011019ID1107243665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث