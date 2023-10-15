تِفَاصِيْل شِعْر الشَّاعِرْ الْمِبْدِعْ الْحَسَّاسْ

شِقُوْق الضِّيا اللَّى يَهْرِبْ بْهَا عَنْ أتْعَاسِهْ

أنَا مِنْ خَيَالِيْ سِهْل أصِبّ الْبَحَرْ فِيْ كَاسْ

وْ لَوْ بِالْحَقِيْقِهْ مَا مَعِيْ قِيْمَةْ الْكَاسِهْ

أعَلِّقْ هِقَاوِيِّيْ مَعْ النَّاسْ.. وَ اثْر النَّاسْ

مَا تَتْرِكْ مِنْ الْخَيْبَاتْ أمَلْ يَلْقِطْ أنْفَاسِهْ

بِعِيْد.. وْلِقَيْت الْبِعْد حَدِّهْ كَمَا الأمْوَاسْ

وْ لا يِنْفَعْ الصَّابِرْ وْ لَوْ يِجْتِلِدْ بَاسِهْ

يَا الاوْنَاسْ وَيْن انْتُمْ عَنْ الْحَالْ يَا الاوْنَاسْ

غِدَا الدَّمْع حِبْر أقْلامْ وِالأرْض كَرَّاسِهْ

الافْرَاحْ لا مَرَّتْ خَجُوْلِهْ تِبَارْ السَّاسْ

وِالاتْرَاحْ مُرَّهْ كَانْ مَرَّتْ وْ دَسَّاسِهْ

مَا عَادْ أسْمَعْ إلاَّ فِيْ وِسِطْ صَدْرِيْ الْوِسْوَاسْ

لْيَا شَافْ جَرَّةْ حِلْمِيْ يْهِدّ قِرْنَاسِهْ

غِرِيْق وْ لِقَيْت الْقَشّهْ اللَّى تِدِكّ الْيَاسْ

أثَرْهَا هِيْ اللَّى تَكْسِرْ (شْعَيْل) مِنْ سَاسِهْ..!

يَا كَمّ آتِمَسَّكْ فِيْ حِبَالْ الصَّبِرْ وَانْحَاسْ

تِمِسَّاكْ مِنْ صَرّ الذَّهَبْ دَاخِلْ أكْيَاسِهْ

فَلا قَدّ لِيْ قَلْبِيْ سِوَى قَدِّكْ الْمَيَّاسْ

وْ لا حِكَرْ شِعْرِيْ غَيْر شَعْرِكْ وْ لَوْلاسِهْ

وْ خِصْرِكْ بْضِيْقِهْ يِشْبَهْ لْصَدْرِيْ الْمِحْتَاسْ

مَعَ كِلّ خِطْوه تَفْرِسْ آمَالِيْ فْرَاسِهْ

خِطَاوِيْك فَــ.. ارْضِكْ رِقِّهْ وْ دَاخِلْ الإحْسَاسْ

عَسَى مَا يِجِيْ قَلْبِكْ مِثِلْ ظَهَرْ مِحْمَاسِهْ

مَعِكْ رُوْحِيْ أنْظَفْ مِنْ حَكِيْ الطَيِّبْ النِّبْرَاسْ

عَلَى غَزَّةْ الذِّكْرَى بْحَالِيْ تِنِكَّاسِهْ

أنَا اتْذَكَّرِكْ ذِكْرَى (صَخَرْ) فِيْ عِيُوْن (خْنَاسْ)

لْيَا حَلّ طَارِيِّكْ بْلَيْلِيْ وْ نِسْنَاسِهْ

غِدَيْتِيْ أسِيْرَةْ رُوْح وِ مْخَاشره الأنْفَاسْ

وَ اسِيْره لْشِعْرِيْ بِاقْتِبَاسِهْ.. وْ بَاقْوَاسِهْ

لَوْ الشِّعْر يِجْمَعْ غَالِيْ بْغَالِيْ فْلا بَاسْ

أبَا ابْقَى اكْتِبِكْ.. مَا دَامْ فِيْ الأرْض قِرْطَاسِهْ..!