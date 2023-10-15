صدور ديوان الشيخ زايد ضمن «أبوظبي للشعر»

أصدرت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ديوان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للشعر في دورته الأولى.

ويضم الديوان الأعمال الشعرية الكاملة للوالد المؤسس، ويعكس جوانب مميزة تأخذ القارئ في رحلة استثنائية لقائد نسج وأوزن كلماته الحكيمة لتصبح قصائد بصور انسيابية شكلت 582 صفحة، من جمع وإعداد سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في اللجنة، ود. غسان الحسن، المستشار الثقافي فيها.

ينقسم الديوان إلى قسمين، وهما القصائد الذاتية، ويبلغ عددها 71 قصيدة، و78 قصيدة متبادلة وهي عبارة عن ردود بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، وبين شعراء آخرين بأسلوب المشاكاة، والرد أو المساجلات التي تتوحد فيها القصيدتان على وزن وقافية وهي من عادات الشعراء النبطيين المتوارثة. وتعكس قصائد الديوان انسجام الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مع محيطه الشعري، والدليل على ذلك مساجالاته مع الشعراء؛ وتنوع مواضيع قصائده، وتميزها بأوزان شعرية إماراتية خاصة.