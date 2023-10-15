نخبة مفكري العالم في القمة الثقافية أبوظبي

تجمع النسخة السادسة من القمة الثقافية أبوظبي، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بمنارة السعديات، خلال الفترة من من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري، تحت شعار ((مسألة وقت))، نخبة من أبرز وجوه الفكر والفن والثقافة لتبادل القصص الملهمة، ودراسات الحالة، والرؤى العالمية.

ويلقي الشاعر والكاتب السوري علي أحمد سعيد إسبر، المعروف باسم ((أدونيس))، كلمة رئيسة في اليوم الأول من القمة، فيما يتحاور معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مع الفنان السنغالي الإيطالي أدجي دياي، حول موضوعات الذاكرة، والحنين، والإرث المعماري الحديث لإمارة أبوظبي.

وسيكون معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، من بين المتحدثين الرئيسين في قمة هذا العام.

ويلقي البروفيسور الهندي الإنجليزي الشهير، هومي بابا، كلمة رئيسة خلال القمة، لاستعراض المؤلفات المهمة التي تستكشف نظرية ما بعد الاستعمار، والتغيير الثقافي والقوة، والفن المعاصر، والمواطنة العالمية.

كما تستضيف القمة الثقافية الفنانة ومصممة المسرح البريطانية إس ديفلين، في حوار مع تيم مارلو الرئيس التنفيذي ومدير متحف التصميم في لندن. وشاركت ديفلين في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي لعام 2020، بتقديم تحفة فنية عامة بعنوان ((المنبت))، وكانت عبارة عن مكعب دوار محاط بالبحر، ومضاء بعروض رقمية تصور موضوعات مستوحاة من التاريخ الغني لدولة الإمارات.

وستكون المغنية وكاتبة الأغاني الفلسطينية التشيلية الشهيرة، إليانا، من بين الحاضرين في القمة، وستتحاور مع دان تشالمرز مدير قسم الموسيقى في يوتيوب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويشارك في هذه الجلسة المخرج المصري الحائز على جوائز، محمد دياب، لمناقشة مستقبل دور السينما في عصر البث المباشر عبر الإنترنت. وينضم إلى دياب - وهو مخرج مسلسل Moon Knight من إنتاج ((مارفل)) - طوني المسيح المدير الإداري لدى ((ماجد الفطيم للسينما))، وروي لي، مالك ورئيس شركة ((فيرتيغو إنترتينمنت)). وسيجتمع وولفغانغ فينغلر الرئيس التنفيذي لمختبر البيانات العالمي، وأنتوني جيفن الرئيس التنفيذي لشركة ((أتلانتيك برودكشنز))، ونجيرة سامبولي الزميلة في برنامج التكنولوجيا والشؤون الدولية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، في جلسة حوارية بعنوان ((ديمقراطية المعلومات وتأثيرها على الثقافة)).

وتعد هذه الجلسة من الفعاليات المهمة على أجندة القمة، في عالم تسوده الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة. ويدير الجلسة توم وينرايت محرر التكنولوجيا والإعلام في مجلة ذي إيكونوميست. وتناقش هذه الجلسة الحوارية الموسعة، تداعيات ((تعدد الأزمات))، ويقصد بذلك مجموعة الأزمات العالمية الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد 19، وأزمة الطاقة، وارتفاع تكاليف المعيشة، والكوارث المناخية، وكيف يمكن للوكالات الثقافية أن تدعم الثقافة في مواجهة هذه الأوضاع المؤسفة.

وتضم قائمة المتحدثين في الجلسة : كريستين دانيلسن الرئيسة التنفيذية لمجلس الفنون والثقافة في النرويج، ورئيسة الاتحاد الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة (IFACCA)، ولوسينا خيمينيز من وزارة الثقافة في المكسيك، ونيكولاس مويو المدير التنفيذي للمجلس الوطني للفنون في زمبابوي، ونغوين فونغ هوا المديرة العامة لإدارة التعاون الدولي في وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في فيتنام. وتدير الجلسة ماغدالينا مورينو موخيكا المديرة التنفيذية للاتحاد الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة (IFACCA).وسيطرح خبراء القطاع في هذه الجلسة، السؤال التالي: هل تستحق رحلة الذكاء الاصطناعي تكلفة الإبداع البشري؟ ويتحاور في هذه الجلسة هارفي ماسون جونيور الرئيس التنفيذي لأكاديمية التسجيل، وهانز فرايكين مفوض أبوظبي للأفلام، وكاثي هاكل العالمة المختصة بمستقبل التكنولوجيا، وميريت مور راقصة الباليه واختصاصية فيزيائية الكم.