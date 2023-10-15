«لولو ديزي»..أزياء وثقافات وجذور

شهدت دبي انطلاق فعاليات عرض ((لولو ديزي)) للأزياء الهندية الأصلية المواكبة لاحتفالات نافراتري وديوالي، بحضور نجمة بوليوود الفنانة الشهيرة هانسيكا موتواني، التي أضفت لمسة من التألق إلى المناسبة، وقامت الفنانة، جنباً إلى جنب مع فريق إدارة اللولو سنتر، مجيب الرحمن، سراج، جيمس فارغيز، ثامبان كيه بي، نوشاد علي وغيرهم من كبار الشخصيات بافتتاح الحدث بإضاءة المصباح الاحتفالي، الذي يرمز إلى بداية أمسية رائعة، في مركز اللولو بواحة دبي للسيليكون.

وأمسى مسرح الاحتفال مفعماً بالحيوية مع مجموعة متنوعة من الأزياء الأصلية، بما في ذلك لينجاس، وكورتيس، وشانيا تشوليس، وكورتاس، وشيروانيس، والساري الهندي الشهير، وملابس الزفاف الرائعة لكل من الرجال والنساء. احتفل عرض أزياء ((لولو ديزي)) بالأزياء الهندية، مع التركيز على براعة وأناقة الملابس التقليدية.

وقال سالم إم إيه، مدير مجموعة اللولو الدولية: ((إن عرض أزياء ((لولو ديزي)) مخصص للترويج للأزياء الهندية، نحن ندرك أهمية تلبية احتياجات المتسوقين لدينا الذين يحتفلون بهذه المهرجانات الثقافية، ويسعدنا أن نجلب هذا الاحتفال إلى دبي)). وتابع: ينصب تركيزنا على توفير مزيج سلس من الأسلوب والتقاليد الثقافية، مما يضمن حصول المتسوقين لدينا على حاجياتهم المثالية للحظاتهم الاحتفالية.