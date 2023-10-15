مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإرث الشابي

إحياءً لذكرى الشاعر العربي أبو القاسم الشابي ((شاعر الخضراء))، نظمت مكتبة محمد بن راشد ((جلسة حوارية وقراءات شعرية))، بمشاركة الكاتبة والباحثة الأكاديمية التونسية الدكتورة ليلى العبيدي، أستاذة الأدب القديم في قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة الشارقة، ورئيسة جمعية اللغة العربية في الجامعة ذاتها. أدار الجلسة الشاعر الدكتور حسن النجار، حيث ألقى قصائد للشابي في الجلسة، ورافقه خلالها العازفان البشير الدريدي على آلة العود وأحمد الغالي على البيانو.

استهلت د. ليلى العبيدي الجلسة بتسليط الضوء على سيرة حياة الشابي، الذي ولد في محافظة توزر بالجنوب التونسي، وتلقى تعليمه الابتدائي باللغة العربية في الكتاتيب، وبينت أنه حفظ القرآن الكريم وهو في التاسعة من عمره، وكان قد تلقى جل معارفه وعلمه خلال نشأته في كنف والده محمد بن أبي القاسم إبراهيم الشابي.

وتطرقت إلى ما تحمله أشعار الشابي من معانٍ متميزة، كقصائده الوطنية، التي دعا فيها إلى مواجهة الاستعمار ومناهضة الرجعية، وتغنى فيها بالحرية. كما تناولت الجلسة موضوع المرأة في شعره وحياته، وأثر الطبيعة وانعكاسها في مؤلفاته.

وفي ختام الجلسة، أجابت العبيدي عن أسئلة الحضور، الذين عبروا بدورهم عن امتنانهم وشكرهم لمكتبة محمد بن راشد على تنظيمها لمثل هذه الفعاليات، التي تحيي من خلالها ذكرى أدباء ونقاد وشعراء ومفكرين مهمين.