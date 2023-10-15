«دبي للثقافة» تعلن لجنة تحكيم مهرجان دبي لمسرح الشباب

مساحات إبداعية واسعة تمنحها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لعشاق ((أبو الفنون))، عبر النسخة الـ 14 من مهرجان دبي لمسرح الشباب، التي ستقام خلال الفترة من 21 وحتى 28 أكتوبر الجاري، والتي يشارك فيها 6 فرق مسرحية محلية.

وقد أعلنت ((دبي للثقافة))، في الصدد، أخيراً، أسماء أعضاء لجنة التحكيم. كما كشفت عن منح المخرج والمؤلف المسرحي جمال مطر لقب ((شخصية العام المسرحية))، تكريماً لعطائه ومسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات، وتقديراً لمساهمته في الارتقاء بالحركة المسرحية المحلية، إلى جانب عمله في القطاع الإعلامي. وأما لجنة تحكيم المهرجان الذي ستقام فعالياته على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، فيترأسها المخرج والكاتب ناجي الحاي، وتضم كلاً من الفنان والمخرج والمؤلف مرعي الحليان، والفنان والمخرج والمؤلف محمد سعيد السلطي. وستتولى اللجنة مهمة تقييم العروض المسرحية التي ستتنافس على مجموعة من الجوائز، ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وغيرها.

ويعد جمال مطر ((شخصية العام))، أحد المسرحيين البارزين، وقد شارك في الكثير من المهرجانات المسرحية والتلفزيونية التي أقيمت داخل وخارج الدولة، وتوج بالعديد من الجوائز في المسرح والتلفزيون، كما قدم خلال السنوات الماضية مجموعة من الإصدارات، ومنها: ديوان ((نحب الملح أكثر)) (2002)، ومجموعة المسرحيات ((جميلة)) (2000 – 2011)، ورواية ((كلب)) (2018).

التزام

وأكدت فاطمة الجلاف مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في ((دبي للثقافة))، أن تكريم المبدعين والاحتفاء بهم، يأتي ضمن التزامات الهيئة تجاه الرموز الأدبية والفنية المحلية، وتعريف المجتمع بجهودهم في تعزيز المشهد المسرحي والفني الإماراتي، وإثراء الحراك الإبداعي الذي تشهده الدولة. وقالت: ((يمتاز المخرج والمؤلف جمال مطر بأسلوبه الخاص، وبقدرته على الجمع بين مجالات التمثيل والإخراج والتأليف المسرحي والأدبي، إلى جانب عمله في القطاع الإعلامي، وهو ما يعكس أهمية تجربته وموهبته، وما يمتلكه من خبرة عالية في هذه المجالات)).

كما أشارت إلى أهمية الأسماء التي تشكل لجنة تحكيم المهرجان. وقالت: ((تمتاز الحركة المسرحية المحلية بتنوعها وبامتلاكها مجموعة واسعة من الأسماء اللامعة، التي نجحت برفد المسرح بأعمال وأفكار نوعية ساهمت في الارتقاء به))، وعبّرت الجلاف عن اعتزازها بأعضاء لجنة التحكيم، الذين سبق لهم تسيد منصات التتويج المحلية والعربية، عبر أعمالهم المسرحية التي كشفوا من خلالها عن إبداعاتهم في التمثيل والإخراج والتأليف.