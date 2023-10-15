الاستدامة والتسامح جوهرا فنون موسم «السركال أفينيو»

يشكل التسامح والانفتاح، بموازاة الاستدامة، أسس ومحاور رئيسة في برامج الموسم الجديد لوجهة ((السركال أفينيو)) في دبي، الذي يمثل موسماً فنياً جديداً متنوعاً، يضم مختلف أنواع الفنون والآداب، ويروي قصصاً إبداعية شيقة، في أرض الإبداع: دبي، قلبها قدرة الفن والإبداع بوجه عام على ترسيخ مفاهيمها، ونشر ثقافة حفظ البيئة، وصون مقدراتها وتقارب الشعوب.

ويشتمل برنامج الموسم على معارض وأعمال مفاهيمية تم تصميمها جميعاً وفق نمط خاص، إذ تتنوع وتشمل مروحة معارض تشكيلية ومفاهيمية وتركيبية موسيقية، وسوى ذاك، لتمثل دعوات إلى إطلاق ملكات الإبداع الفني، وترسيخ دوره في لقاء الثقافات، وتركيزه على حفظ الطبيعة، وإعادة التفكير المعماري، ودوره الإيجابي في علاقتنا بمحيطنا البيئي.

ويشكل الركن الجديد الذي أبدعته الوجهة في موسمها الحالي: ((ذي يارد))، منطقة إبداعية تحفز على صون البيئة، وتتضمن إبداعات ثرية بمعايير الاستدامة، حيث تشتمل على الإبداعات الخاصة والنباتات والمفردات الطبيعية التي تحفز حماية الطبيعة.

كما يتضمن البرنامج، من بين ما يتضمنه، عملاً تركيبياً صوتياً متميزاً للفنانة الإماراتية صفية البلوشي، والذي ينسج خيوط تشابك إبداعي شيق بين قصص الماضي والحاضر والمستقبل المحتمل، وهو بمثابة مزيج من الخيال والحقيقة، ويستلهم روايات التاريخ وينهل من الأراشيف، ليسرد قصصاً بصيغ جاذبة. إلى جانب إبداعات وتصاميم الفنانة زين مسعود، والفنانة تي ساكي، ضمنه، حيث يعيد المشروع اكتشاف النباتات الأصلية في هذه المنطقة، ويحتفل بالحرفية المحلية، ما يمثل نقطة تحول في المجال العام في الجادة.

وتستقبل ((السركال أفينيو))، بمرافقها العديدة، في هذا الموسم، المعارض الفنية المعاصرة ذات الأسلوب المبتكر، والجوهر المشجع على الاستدامة، حيث تجمع فنانين إقليميين وعالميين بارزين، يعملون عبر مجموعة من الوسائط.

وتضم تلك الأعمال من بين ما تضمه: تقديم مؤسسة إشارة للفنون معرضاً فريداً ضخماً بعنوان ((أونلي لايف.. ميرياد بليسيس))، للفنان والمخرج الشهير سودارشان شيتي، وهو يمثل أول مسح لأعمال الصور المتحركة للفنانين، والعرض العالمي الأول لأحدث أفلامه.

كما يضم الموسم، المعرض الفردي الأول للفنان جوش رويل في الشرق الأوسط ضمن ((Firetti Contemporary))، ومعرض ((الجانب الأمامي يضرب أكثر)) للفنان الفلسطيني الشاب ساهر نصار ((الذاكرة هي الخياطة))، وفي غاليري الخط الثالث يقام معرض فردي لفنان النحت التفاعلي المعاصر سهند هيساميان، وهناك معرض في أرودو من كارولينا كراسولي، في حين تقدم صالة 1X 1 للفنون، معرضاً بعنوان ((Multiverse by klove)).

وتستضيف صالة ليلى هيلر معرض ((أعتقد أنني ما زلت غاضباً)) لعلي شعبان، وهناك مطبوعات خشبية لفريدة لاشاي، و((استعراض استعادي لمدة 60 عاماً)) لجهانجير فازفدار. إضافة إلى الكثير من الأعمال الأخرى.