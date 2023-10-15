التقييم والتحكيم لدورة «التنوّع» صوفي ستافورد «2 - 5»

بعد انتهاء أعمال التحكيم للدورة الثانية عشرة للجائزة ((التنوّع))، التي طرحت في مظلتها 4 محاور بجانب المحور الرئيس، وهي المحور العام بشقيه (الملوّن والأبيض والأسود) وبورتفوليو ((ملف مصوّر)) بجانب محور ((الفن الرقمي))، نستكمل معكم اليوم استعراض أعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة الذين سنلقي عليهم الضوء في هذه الأجزاء. تُعد صوفي ستافورد ناشطةً مُتخصّصة في الحفاظ على الحيوانات، شغوفةً بهذا المجال مع أكثر من 25 عاماً من الخبرة في النشر وبدأت رحلتها بحبٍ عميق للحياة البرية وتطورت إلى مهنة متميزة. وبصفتها محررة في مجلة BBC Wildlife Magazine في بريستول عقداً من الزمن، قامت بإدارة النشر عبر تغيير المشاهد وتنشيط مبيعات أكشاك بيع الصحف، وإدخال المنصات الرقمية، والإشراف على الانتقال من التصوير السينمائي إلى التصوير الرقمي.

وعملت صوفي في العديد من هيئات تحكيم المسابقات. وحالياً ينصب تركيزها على مساعدة الجمعيات الخيرية الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة على تعزيز مشاركة الداعمين عبر رواية القصص المرئية. وقد استفادت من خبرتها منظمات بارزة، مثل متحف التاريخ الطبيعي، والصندوق العالمي للطبيعة في المملكة المتحدة. وساعدت صوفي على إطلاق وتأسيس مؤسسة الأمير هاري الخيرية Rhino Conservation Botswana (RCB) في the international conservation arena. وتمتد مساهماتها إلى Wildscreen في بريستول، حيث ساعدت على إطلاق أول جائزة Photo Story Panda للمهرجان كما أن خلفيتها الأكاديمية في الأنثروبولوجيا من جامعة كوليدج لندن (UCL)، إضافة إلى عملها الميداني في وحدة بحوث الحفاظ على الحياة البرية في جامعة أكسفورد (WildCRU)، أضافا عمقاً إلى ملفها البصري الإبداعي في مجال الحفاظ على البيئة.

فلاش

بمجرّد تشخيصك اتجاهات شغفك، ستبدأ وتيرة إبداعك بالتوهّج

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي