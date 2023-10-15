شباب الأهلي يهزم منتخب تركمانستان ودياً

شباب الأهلي يهزم منتخب تركمانستان ودياً
التاريخ
10/15/2023 7:23:20 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز شباب الأهلي أمس على ضيفه منتخب تركمانستان 4 - 1، ودياً باستاد راشد، وسجل أهداف ((فرسان دبي)) كل من ليما، هدفين، ومؤنس دبور ولوكا. وتأتي المباراة خلال فترة التوقف الدولية الحالية، استعداداً للاستحقاقات الرسمية المقبلة، والتي يعود إليها شباب الأهلي بلقاء ضيفه الوصل الجمعة المقبل، في دور الثمانية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
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