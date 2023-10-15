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شباب الأهلي يهزم منتخب تركمانستان ودياً

10/15/2023 7:23:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز شباب الأهلي أمس على ضيفه منتخب تركمانستان 4 - 1، ودياً باستاد راشد، وسجل أهداف ((فرسان دبي)) كل من ليما، هدفين، ومؤنس دبور ولوكا. وتأتي المباراة خلال فترة التوقف الدولية الحالية، استعداداً للاستحقاقات الرسمية المقبلة، والتي يعود إليها شباب الأهلي بلقاء ضيفه الوصل الجمعة المقبل، في دور الثمانية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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