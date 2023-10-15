مصر والجزائر ودياً اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يلتقي المنتخبان المصري والجزائري في السابعة من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أمم أفريقيا 2024، وتصفيات كأس العالم 2026، ويتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً؛ نظراً لوجود أعداد كبيرة من الجاليتين المصرية والجزائرية في الإمارات، وكان المنتخب المصري فاز على منتخب زامبيا بهدف في تجربته الأولى ضمن معسكره بالعين. وأكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أن المباراة ستشهد منافسة قوية.
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