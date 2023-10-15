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مصر والجزائر ودياً اليوم

10/15/2023 7:23:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يلتقي المنتخبان المصري والجزائري في السابعة من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أمم أفريقيا 2024، وتصفيات كأس العالم 2026، ويتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً؛ نظراً لوجود أعداد كبيرة من الجاليتين المصرية والجزائرية في الإمارات، وكان المنتخب المصري فاز على منتخب زامبيا بهدف في تجربته الأولى ضمن معسكره بالعين. وأكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أن المباراة ستشهد منافسة قوية.

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