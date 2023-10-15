12 نزالاً في «دولية محاربي الإمارات» بمشاركة النخبة

تنطلق مساء غد منافسات النسخة الدولية 45 من بطولة ((محاربي الإمارات)) التي تستضيفها قاعة نادي الجزيرة بأبوظبي، وبمشاركة 24 من نخبة المقاتلين والمقاتلات من 15 دولة يخوضون 12 نزالاً قوياً يترقبها الجمهور المتابع للعبة، بداية من السابعة مساء وذلك ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.

ويبرز في البطولة النزال القوي على وزن الخفيف الذي يجمع الروسي أمرو محمدوف و الأوزبكستاني جاكونجير جوماييف، والمواجهة الأقوى التي تشهد التحدي بين البرازيلي ريولان بافيا والروسي تيمور فالييف، إضافة إلى نزال السيدات، الذي يجمع المقاتلة الصينية كونق وانق ولبنانية الأصل أسترالية الجنسية أمينة هدايا.

احترافية

و أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة رئيس اللجنة المنظمة، في مؤتمر صحافي بمشاركة عدد من المقاتلين أن ((محاربي الإمارات)) تمكنت من تحقيق المستحيل في السنوات الأربع الماضية عبر عدد من الإنجازات بفضل وجودها في أبوظبي عاصمة الفنون القتالية، موضحاً أن البطولة حققت أهدافها بالمقاييس التقليدية لأنها تعمل خارج الأطر المعروفة مستلهمة أهدافها وطموحاتها من توجيهات ودعم القيادة الرشيدة في السير على طريق النجاحات بكل قدرات التميز ومواصلة الارتقاء بالمستويات الفنية والاحترافية في كل نسخة تنظمها.

مشاركة

وأشار فؤاد درويش، إلى أن اللجنة المنظمة فخورة بأن تكون النسخة 45 من دولية محاربي الإمارات ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي الذي تتوجه فيه أنظار كل محبي وعشاق الفنون القتالية في العالم إلى عاصمة الإمارات، مبيناً أن ذلك شكل دافعاً للجنة الفنية المنظمة لاختيار أفضل المقاتلين والمقاتلات من بين مئات من أفضل وألمع النجوم في اللعبة، للمشاركة في البطولة بأقوى النزالات التي ترضي الجماهير.

وأعلن رئيس اللجنة المنظمة لمحاربي الإمارات في المؤتمر، عودة البطل الأردني علي القيسي صاحب الشعبية الكبيرة والحائز لقب وزن الريشة في السلسلة العربية والدولية، إضافة إلى البطل راني سعدة بطل محاربي الإمارات السابق في وزن الديك، إلى جانب الأردني نورس أبزخ الذي سينازل بطل منظمة EFC رينات خافلاف.

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