أحمد بن مسحار: «جائزة الشراعية» تعزز مكانة دبي عاصمة للرياضات البحرية

رحب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باستضافة دبي للحدث العالمي الكبير سباق جائزة ((طيران الإمارات دبي الكبرى)) للقوارب الشراعية الذي يحتضنه ميناء راشد يومي 9 و10 ديسمبر المقبل بمشاركة أفضل 10 فرق عالمية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وثمن أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، جهود ودور مراسي ((بي أند أو)) الجهة المنظمة للحدث الكبير ومتابعة مجلس دبي الرياضي والرعاية والدعم المتواصل من الناقلة الوطنية ((طيران الإمارات)) التي تجدد رعايتها للأنشطة والفعاليات الرياضية البحرية التي تقام على شواطئ ((دانة الدنيا)).

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: الحدث المرتقب والذي حقق نجاحاً منقطع النظير العام الماضي يعتبر السباق الأقوى والأفضل والأكثر نمواً حول العالم، ويحظى بمتابعة جماهيرية من عشاق الرياضات البحرية العالمية، حيث يجمع نخبة البحارة والفرق العالميين.

وأشار بن مسحار، إلى أن استضافة المحطة السادسة كإحدى المحطات الـ 13 في الموسم الرابع تعزز من مكانة إمارة دبي التي تقف كوجهة رياضية عالمية رائدة وعاصمة للرياضة في المنطقة والشرق الأوسط ووجهة لعشاق الرياضات البحرية، حيث ستنضم دبي مجدداً لسلسلة كبريات المدن والعواصم التي تستضيف الجائزة.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، دعم النادي لإنجاح التظاهرة العالمية الكبيرة وتوفير الدعم اللازم من خلال إدارات وأقسام النادي المختلفة استمراراً ومواصلة للشراكة المتجددة، والتي بدأها النادي مع مراسي ((بي أند أو)) منذ الموسم الماضي بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة.

تعد جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للقوارب الشراعية، التي يحتضنها ميناء راشد يومي 9 و10 ديسمبر المقبل بمشاركة 10 فرق عالمية المرحلة السادسة للسلسلة العالمية التي تضم 13 محطة في موسمها الرابع.

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