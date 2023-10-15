«الشارقة للدفاع عن النفس» بطلاً لختام «تحدي الجوجيتسو»

حصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، المركز الأول، في ختام بطولة التحدي للجوجيتسو، التي أقيمت في المجمّع الرياضي بجامعة الإمارات بمدينة العين، وسط حضورٍ جماهيري كبير، وحل نادي الجزيرة وصيفاً، يليه نادي العين.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، والدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي لإدارة البنى التحتية والاستجابة لدى ((بيور هيلث)).

وأكد فهد الشامسي أن مهرجان التحدي حقق نجاحاً مبهراً، يضاف إلى مجموعة إنجازات مشروع الجوجيتسو الإماراتي على صعيد اكتشاف المواهب الواعدة، وتعزيز انتشار اللعبة، ومضاعفة أعداد ممارسيها، خصوصاً من أبناء وبنات الدولة.

ولفت الشامسي إلى أن المهرجان في جولاته الأربع هذا الموسم، نجح في استقطاب آلاف اللاعبين واللاعبات، معظمهم من الجيل الجديد للاعبين، ما يعد من أبرز المكاسب الاستراتيجية للاتحاد، كما ركزت فعالياته المصاحبة على إشراك العائلات في أنشطة مجتمعية هادفة، ليرسخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الرياضية والعائلية على مستوى الدولة.

وتابع الشامسي: تعتبر بطولة التحدي للجوجيتسو، واحدة من أكثر البطولات المحلية أهمية ضمن الموسم الرياضي، لتركيزها على الجيل الصاعد، وتحفيزهم على خوض غمار المنافسات، بروح التحدي والإصرار.

وأكد أن مثل هذه البطولات تسهم في تعزيز الخصال النبيلة بين الأجيال، والتحلي بقيم رياضة الجوجيتسو.

وأوضح الشامسي أن مهرجان التحدي للجوجيتسو تجاوز مفهوم البطولات التقليدية، وتضمّن برنامجاً رياضياً وترفيهياً متكاملاً جمع العائلات، وخرج منه الأطفال بتجارب تعليمية وترفيهية ممتعة. وتميزت هذه الدورة من المهرجان، بمشاركة غير مسبوقة، على صعيد عدد اللاعبين من داخل وخارج الدولة، وواكب ذلك حضور الآلاف من الجماهير، التي أضفت على المنافسات أجواء مفعمة بالحماس والتشويق.

احتراف

وقال البرازيلي لوري ألفيس مدرب نادي بني ياس للناشئين، إن الحدث يعتبر من أبرز البطولات المحلية، التي تسهم في تحضير وإعداد الفئات السنية الصغيرة والشابة للدخول في أجواء الاحتراف الحقيقي، وهو ما ينسجم بشكل كبير مع خطط وتوجهات الأندية والأكاديميات للاهتمام بهذه الفئة من اللاعبين، باعتبارهم عماد مستقبل الرياضة، وأهم مرتكزات نجاحها في الأعوام المقبلة.

وأكد ألفيس أن اللاعبين يتدربون طوال العام، من أجل المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للناشئين، مطلع الشهر المقبل، والتي تعتبر أبرز بطولة على أجندة اللعبة العالمية.

إنجاز رائع

وقال الأردني محمد مصلح لاعب الجزيرة، والذي حقق ذهبية البراعم وزن 42 كلغم: سعيد بتحقيق المركز الأول، لأنني تدربت كثيراً، وأتقنت حركات جديدة، تفوقت فيها على الخصم. ورياضة الجوجيتسو تعلمنا الكثير.

طموح

وقال أحمد القبيسي لاعب بني ياس، والذي حقق ذهبية الأشبال وزن 34 كلغم: تغمرني الفرحة للفوز بالميدالية الذهبية، بعد مواجهة لاعبين أقوياء. وهذا دليل على أن مستواي يتطور، وأشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي ينظم مثل هذه البطولات، التي تعزز قدرتنا على المنافسة في البطولات الكبرى القادمة، وأهمها مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية للناشئين.

تطور كبير

وأكد الكازاخي إجنات رياض أنتسييف، من أكاديمية أدما، صاحب ذهبية الناشئين وزن 66 كلغم، فخره بالذهبية، واعتبرها بداية مشواره نحو المزيد من الإنجازات، وقال أسعى جاهداً للاستفادة من كل البرامج التي توفرها لنا الأكاديمية لصقل موهبتنا، ولن أرضى بغير التتويج بالمركز الأول في بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو المقبلة.

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