«أبوظبي البحري» ينظم «الفلاي بورد والزوارق اللاسلكية» السبت

برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أعلن النادي تنظيم منافسات بطولة القناة لزوارق الريموت كنترول والفلاي بورد في منطقة القناة بأبوظبي السبت المقبل. وتأتي إقامة المنافسات في منطقة القناة ضمن خطة طموحة لتنظيم عدد من البطولات البحرية خلال هذا الموسم في منطقة القناة، التي تعد من الوجهات السياحية البحرية الأبرز في العاصمة أبوظبي في الوقت الحالي، وتمتلئ بكل مقومات الترويج السياحي والترفيهي أيضاً.

وكانت البطولات البحرية قد بدأت في القناة في مارس الماضي، الذي شهد تنظيم منافسات الموتوسيرف، وشهدت إقبالاً كبيراً ورسمت لوحة تنافسية مميزة لجمهور القناة ومحبي الرياضات البحرية، ومن المقرر أن تقام مساء 21 الجاري منافسات زوارق الريموت كنترول في البداية، ثم الانتقال إلى تحدي واستعراض الفلاي بورد، ومن المنتظر مشاركة مجموعة من المحترفين في كلتا الرياضتين.

من جانبه، وجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى إدارة القناة، التي أصبحت شريكاً مميزاً مع النادي عبر تنظيم الأنشطة البحرية، وقال: ((نشكر إدارة القناة على كل التسهيلات التي تم تقديمها من أجل تنظيم الأحداث البحرية، نعتمد دوماً الشواطئ والمناطق البحرية المميزة في العاصمة من أجل تنظيم البطولات البحرية.

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