نجاح كبير لسباق الدراجات الهوائية الجبلية

شهد سباق الدراجات الهوائية الجبلية نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين تنافسوا على لقب السباق، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع بلدية دبي في حديقة مشرف الوطنية بمنطقة الخوانيج للعام الثاني على التوالي في مضمار الدراجات الهوائية الجبلية، الذي تم تصميمه بشكل فريد وسط غابة تضم 70 ألف شجرة.

حضر جانباً من منافسات السباق سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وأحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والفعاليات الترفيهية في بلدية دبي.

المحترفون

وفي سباق الدراجات الهوائية الجبلية لفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً، فاز في سباق الرجال أجيت سلمان بالمركز الأول بزمن 01:58:18 ساعة، وفي سباق السيدات فازت لورين مولاركي بالمركز الأول بزمن 2:21:15 ساعة، وفي سباق الدراجات الهوائية الرملية لفئة المحترفين مسافة 56 كيلومتراً رجال فاز ألمير موجيك بالمركز الأول بزمن 2:03:25 ساعة، وفي سباق السيدات فازت ريبيكا مينك بالمركز الأول بزمن 2:29:44 ساعة.

وفي سباق الدراجات الهوائية الجبلية لفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً رجال فاز شهاب حامد بالمركز الأول بزمن 1:21:23 ساعة، وفي فئة الهواة للسيدات فازت آني بايلي بالمركز الأول بزمن 1:42:52 ساعة، وفي سباق الدراجات الهوائية الرملية لفئة الهواة مسافة 37 كيلومتراً رجال فاز جريجوري سيمبسون بالمركز الأول بزمن 1:26:15 ساعة، وفي فئة الهواة للسيدات فازت ليز ياسليك بالمركز الأول بزمن 1:49:20 ساعة.

مجتمعية

وفي سباق الدراجات الهوائية الجبلية للفئة المجتمعية مسافة 18 كيلومتراً رجال فاز أنتوني روجاي بالمركز الأول بزمن 43:54 دقيقة، وفي الفئة المجتمعية سيدات فازت أندريجا بريل بالمركز الأول بزمن 51:15 دقيقة.

وفي سباق الدراجات الرملية للفئة المجتمعية مسافة 18 كيلومتراً للرجال فاز أندري فيلجوين بالمركز الأول بزمن 43:02 دقيقة، وفي فئة السيدات فازت باميلا فوكس بالمركز الأول بزمن 53:41 دقيقة.

وتم تصميم مضمار الدراجات الهوائية الجبلية في حديقة مشرف بشكل خاص لكي يضفي مزيداً من التشويق والإثارة على السباق؛ بحيث يمر الدراجون بين الأشجار مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات، ويمتد المضمار إلى مسافة 50 كيلومتراً بجميع مراحله.

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