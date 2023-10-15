«موج» لجودلفين تخطف الأضواء في أمريكا

خطفت ((موج)) لجودلفين بطلة سباق الـ((1000 جينيز الإنجليزي))، الأضواء باقتناصها لقب سباق ((كوين إليزابيث الثانية شالينج كب ستيكس)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) المخصص للمهرات، الذي أقيم على مضمار ((كينلاند)) في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلة زمناً قدره 1.48.06 دقيقة، وبفارق نصف طول عن ((ليندي)) بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب بريندان والش. وجاءت في المركز الثالث ((ميشن أوف جوي)) بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدرب جراهام موشن.

إنجاز جديد

بهذا الانتصار، يصل المدرب العالمي سعيد بن سرور إلى الانتصار الـ 500 في السباقات الفئوية منذ بداية مسيرته في عالم سباقات الخيل، ليواصل ترسيخ اسمه في السباقات المحلية والعالمية، والذي بات يشكل أحد الأرقام الصعبة في عالم المضامير.

فعلى الصعيد المحلي، ارتبط بعلاقة خاصة ومتميزة بكأس دبي العالمي، إذ يحمل الرقم القياسي برصيد 9 انتصارات، ابتداءً مع ((المتوكل))، للمغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في سنة 1999، وانتهاءً بصاحب الثنائية التاريخية ((ثندر سنو)) لجودلفين في سنة 2019، إضافة إلى إحرازه لقب أفضل مدرب في كرنفال كأس دبي العالمي مرات عدة.

سمعة عالمية

وعلى الصعيد العالمي، سطع نجمه بقوة، عقب انتقاله إلى نيو ماركت سنة 1995، حيث ذاعت شهرته، وتربع على عرش المدربين في العالم، وقدم أوراق اعتماده ممثلاً للدولة في أروقة صناعة الخيل الأوروبية، إذ حقق معظم الألقاب الكلاسيكية في إنجلترا وإيرلندا وفرنسا، إضافة إلى الولايات المتحدة وهونغ كونغ وأستراليا وألمانيا واليابان وكندا، وغيرها من الدول، وأبرزها ((2000 جينيز الإنجليزي))، و((1000 جينيز الإنجليزي))، و((الديربي الإنجليزي))، و((كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس))، و((الآرك الفرنسي))، وغيرها من الألقاب العالمية.

أقوى الانتصارات

كما شكل ثنائياً متميزاً مع الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، الذي حقق معه أقوى الإنجازات والانتصارات، وفي سنة 2016، وصل إلى الانتصار الـ2000 في السباقات العالمية، كما توج 4 مرات بلقب بطولة المدربين في إنجلترا، ونال أرفع الجوائز التكريمية، وأبرزها أوائل الإمارات سنة 2015، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن فئة المدرب المحلي سنة 2017، وجائزة ((محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل)) سنة 2019. وفي شهر مايو الماضي، تمكن المدرب العالمي من رفع رصيد انتصاراته في السباقات المصنفة من الفئة الأولى إلى 195 فوزاً عندما ظفرت ((موج)) بلقب الـ((1000 جينيز الإنجليزي)).

فرحة عارمة

وفي هذا الصدد، قال المدرب العالمي سعيد بن سرور: كان رائعاً الوصول إلى الفوز رقم 500 بالسباقات الفئوية، كما أن الوصول إلى هذا المعلم البارز في سباق من الفئة الأولى وبمهرة فائزة في السباقات الكلاسيكية يعد نتيجة طيبة للجميع، وتتمتع ((موج)) بسرعة عالية وتحملت مسافة 9 فيرلونغ، والميل أفضل مسافة لها بالتأكيد، ولكني أفضل التريث في تحديد الوجهة حتى فترة أقرب من سباقات مهرجان ((بريدرز كب))، وسننظر مدى إن كان سباق ((بريدرز كب فيلي اند مير تيرف)) سيكون الوجهة.

مهرة متميزة

بدوره، قال الفارس أوشين ميرفي: المدرب سعيد بن سرور كان مرتاحاً لسير تدريبات المهرة في الإسطبل، وطلب مني قيادتها الأسبوع الماضي قبل إظهارها تألقها في هذا السباق، الشرائح الزمنية كانت سريعة نوعاً ما في النصف الأول من السباق، ولكنها مهرة متميزة وقدمت المزيد، وتتمتع بقلب وعقل كبير، وأنا مرتاح لتحقيق الفوز لجودلفين وسعيد بن سرور.

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