«كوثر» تتوج بـ«كأس الشيخة فاطمة» في فرنسا

توجت الفرس ((كوثر)) للخيالة السلطانية العمانية، بطلة لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، فيما حصد المهر ((عتيق الشام)) لندا موصلي، كأس الوثبة المخصصة للخيول العربية الأصيلة، اللتين أقيمتا أول من أمس، بمضمار تاربس الفرنسي، برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات))، للخيول العربية الأصيلة، والترويج لتراث الإمارات.

ولم تتأخر ((كوثر)) بإشراف شارل جوردين، وقيادة جاري سانشيز في إبراز مهاراتها في كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ـ فلير دافريل للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، والبالغ جائزته المالية 16 ألف يورو.

جائزة

وانطلقت البطلة المنحدرة من نسل ((مجد العرب))، من الصفوف الخلفية لتتفوق بفارق 2.5 طول عن ((إيشان دو بوزلس)) لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة سامي لي، ومسجلة 1:37:80 دقيقة، فيما جاءت ثالثة المهرة ((جيرادا دو نيلانس)) لكريستلي كورتيد وفردريك سانشيز، بإشراف كريستيلي كورتيد، وقيادة شانا توبين.x وحصد المهر ((عتيق الشام)) بإشراف توماس فورسي، وقيادة جاري ساتشيز ((ثنائية))، كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فيردريك بوا لمسافة 2300 متر، البالغ جائزته المالية 12 ألف يورو، بمشاركة 8 خيول في سن أربع سنوات فما فوق.

فوز

وجاء فوز البطل المنحدر من نسل ((اف البحر))، بفارق نصف طول عن المهرة ((بيتيت أتيكا)) لدانيال لاكيف، بإشراف اوليفر تريجوديت، وقيادة جوليوم جودجاي، وسجل البطل 2:36:40 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس ((زوينا ستار)) للمالكة والمدربة فيكتوريا ميركادير، وقيادة الكساندر جافلان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ((ستاليونز))، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة. وكان أول سباقات المهرجان قد انطلق بقوة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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