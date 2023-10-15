طاقم مصري لإدارة ودية «الأبيض» ولبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد كرة القدم، أمس، تعيين طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمد عادل، لإدارة مباراة الإمارات ولبنان الودية المقررة غداً باستاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن استعدادات ((الأبيض))، في معسكره في دبي، لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027. ويضم الطاقم سمير جمال وسامي محمد مساعدين وإبراهيم نور الدين حكماً رابعاً.
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