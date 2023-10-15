طاقم مصري لإدارة ودية «الأبيض» ولبنان

أعلن اتحاد كرة القدم، أمس، تعيين طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمد عادل، لإدارة مباراة الإمارات ولبنان الودية المقررة غداً باستاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن استعدادات ((الأبيض))، في معسكره في دبي، لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027. ويضم الطاقم سمير جمال وسامي محمد مساعدين وإبراهيم نور الدين حكماً رابعاً.

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