Monday, 16 October 2023 04:46 GMT

طاقم مصري لإدارة ودية «الأبيض» ولبنان

10/15/2023 7:23:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد كرة القدم، أمس، تعيين طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمد عادل، لإدارة مباراة الإمارات ولبنان الودية المقررة غداً باستاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن استعدادات ((الأبيض))، في معسكره في دبي، لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027. ويضم الطاقم سمير جمال وسامي محمد مساعدين وإبراهيم نور الدين حكماً رابعاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15102023000110011019ID1107243647

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث