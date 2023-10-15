دبا الحصن والعربي و«غلف» وسيتي إلى الدور الثاني للكأس الغالية

أكملت فرق دبا الحصن والعربي، وغلف اف سي وسيتي، أمس، عقد المتأهلين إلى الدور الثاني من تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والذي سيشهد لقاءات دبا الفجيرة مع العروبة، الجزيرة الحمراء مع الذيد، العربي مع غلف اف سي، دبا الحصن مع سيتي.

وجاء تأهل دبا الحصن والعربي، وغلف اف سي وسيتي بفوز دبا الحصن على الرمس 3 - 0، سجل الثلاثية بدر بلال وديمبل وجيسوس، وتغلب العربي على التعاون بثلاثية نظيفة سجلها فاندر فييرا ((هدفين)) وجونيور، فيما تمكن غلف اف سي من الفوز على الحمرية بملعبه بنتيجة 2 - 1 أحرز الثنائية شهاب عبدالله وايودي ادينكا وسجل للحمرية كايو الفيس، بينما عبر سيتي فريق يونايتد ركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3 بعد نهاية المباراة في زمنها الأصلي بالتعادل 2 - 2.

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