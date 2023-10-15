الإمارات تنظم «خليجية الشباب» الأولى في أبريل

وافق المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية في مجلس التعاون في اجتماعه الـ97 أمس في مسقط على إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للشباب في دولة الإمارات أبريل المقبل، واعتماد الألعاب المقترحة من قبل اللجنة المنظمة للدورة.

وتمت الموافقة على تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال الرياضي بدول المجلس، وفق المجالات التي يمكن الاستفادة منها، مع التأكيد على تفعيل مبادرة الأمانة العامة بالتدريب على رأس العمل، والتأكيد على أهمية تعزيز جهود متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي.

شارك في الاجتماع فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية وحضره عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وهم: ناصر التميمي وأمل بو شلاخ، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

وتم تكليف فريق عمل لبحث أوجه التعاون الدولي المشترك بين دول مجلس التعاون والدول المتقدمة في المجال الرياضي، ودراسة إمكانية فتح قنوات جديدة مع المنظمات الدولية في مجال الرياضة.

كما تم اعتماد التوصيات المرفوعة من اللجان الاستشارية الأربع التابعة للمكتب التنفيذي ممثلة في لجنة رياضة المرأة، ولجنة الرياضيين، ولجنة الرياضة، ولجنة الرياضة البارالمبية.

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