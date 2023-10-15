حمدان بن زايد: رئيس الدولة حريص على ترسيخ ثقافة المهرجانات التراثية

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة منافسات اليوم الختامي لمهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن الذي أقيم بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما شهد المهرجان، الذي نظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن على ميدان الهجن في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن شخبوط بن نهيان آل نهيان وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وعدد من كبار المسؤولين.

دعم

وتابع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عدداً من أشواط المهرجان الذي أقيم تحت رعاية سموه وبحضور عدد من أعيان القبائل ومحبي رياضة الهجن وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم كافة الفعاليات والرياضات التراثية في الدولة ومنها مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن وترسيخ ثقافة المهرجانات التراثية التي تعد وسيلة مهمة لتعليم الأجيال وصون التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، وقال سموه عبر حسابه على منصة ((X)): ((شهدنا منافسات اليوم الختامي لمهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن.. فعالية تراثية مهمة تؤكد حرص واهتمام صاحب السمو رئيس الدولة ودعمه للرياضات التراثية، وأهمية نقلها للأجيال القادمة والحفاظ على موروثنا الشعبي.. نثمن جهود اللجنة المنظمة للمهرجان ونبارك لكافة الفائزين في السباقات)).

وأشار سموه إلى أن إقامة مثل هذه المهرجانات التراثية تسلط الضوء على أهمية إحياء الموروث الشعبي في الدولة وتؤكد نهج المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في دعم هذه السباقات وضمان استمراريتها عبر مختلف الأجيال.

وثمن سموه دور اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على ما لمسه من حسن الإعداد والترتيب لإنجاح الحدث في دورته الأولى وقدم التهنئة للفائزين وتمنى لكافة المشاركين التوفيق والنجاح في السباقات القادمة.

وكانت نتائج سباقات اليوم الأخير من المهرجان أسفرت عن تتويج ((أوسلين)) لعبدالعزيز سيف سويلم الكتبي بأول رموز سن الإيذاع وانتزعت كأس الإيذاع الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح، وحصد شعار عبدالعزيز سيف الكتبي الرمز الثاني على التوالي بعدما انتزع ((شواش)) بندقية الإيذاع للجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، فيما خطفت ((ندا)) لخليفة سلطان السويدي ناموس ولقب الشوط الثالث في الأمتار الأخيرة لتحلق بكأس الإيذاع الأبكار في فئة الإنتاج.

وشهد الشوط الرابع للجعدان الإنتاج فوز((منزح)) لحمد جارالله البريدي برمز الشوط ((شداد)) وتمكنت((مذيار)) لعبدالله محمد المنصوري من خطف ناموس الشوط الخامس المخصص للإيذاع الأبكار، فيما انتزع ((النشمي)) ناموس الإيذاع الجعدان في الشوط السادس ليهدي مالكه أحمد عبيد العامري بندقية الشوط بعدما احتل المركز الأول.

وفي شوط الرمز السابع المخصص للإيذاع الأبكار الإنتاج حلقت ((شدايد)) بالكأس وأهدت شعار عامر محمد المنصوري، واختتم((شديد)) رموز سن الإيذاع وحصد شداد الجعدان الإنتاج في الشوط الثامن للمهرجان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز