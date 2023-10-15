واحة للاستقرار في زمن المجهول

قد تكون الأسواق المالية أول ما يتأثر بانعدام الاستقرار، فرأس المال جبان، يخاف عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، و((في الهريبة أسرع من الغزال)). ورؤوس الأموال سريعة في هجرتها من الاقتصادات المتقلبة والمعرضة للحروب أو لعدم الاستقرار، فالاستقرار عامل أساسي لبناء الثقة، التي بدورها تلعب دوراً رئيساً في جذب رؤوس الأموال واستيطانها في اقتصاد دون غيره.

وفي منطقة ملتهبة كالشرق الأوسط، يبرز الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي والأمني، كعوامل أساسية لبناء قطاعات حيوية، والحفاظ على رؤوس الأموال الحيوية لاستمرار النمو.

ومع عودة المجهول للمنطقة والتقلبات الجيوسياسية الحادة، تبرز دول التعاون كمنطقة آمنة، ذات قدرات مالية لدعم القطاعات، واستنباط النمو، حتى في عز الأزمات المالية العالمية. كذلك مع عودة المجهول، تبرز دبي بصفة خاصة، حيث نجحت بعد أزمة ((كورونا)) في تحقيق توسع اقتصادي قوي مدعوم بنمو سكاني، شكل محركاً رئيساً له، وترافق معه إصلاحات وتسهيلات لدعم مناخ الأعمال. وبحسب مركز دبي للإحصاء، فقد ارتفع عدد السكان 2.4 % على أساس سنوي إلى 3.6 ملايين نسمة، بعد نمو بلغ 5.7 % بين عامي 2019 و2022، وهو ما دعم رأس المال البشري والقطاع العقاري.

بالفعل، فقد سجل اقتصاد دبي نمواً بمعدل سنوي بلغ 2.8 % في الربع الأول من عام 2023، ليسجل قيمة 30.3 مليار دولار، بتواصل لزخم النمو القوي الذي تحقق في عام 2022، عندما توسع اقتصاد الإمارة بنسبة 4.4 %. وبلغت نسبة النمو 3.2 % خلال النصف الأول.

ومقارنة مع النمو المسجل في كبرى الاقتصادات العالمية، يتبين أن نمو دبي تجاوز المعدل البالغ 1.6 % لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فيما سجل نمو الاتحاد الأوروبي نسبة 1.1 %، والاقتصاد الأمريكي 1.8 % في الفترة ذاتها.

وعلى صعيد القطاعات الأنشط، يبرز في دبي قطاع النقل والتخزين، الذي تفوّق على القطاعات الأخرى بنمو بلغ 10.3 %، يليه قطاع الإقامة والطعام بنسبة 5.6 %.

ويعد قطاع النقل والتخزين أكبر مسهم في النمو الإجمالي للإمارة بنسبة 48 %، يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 15 %، بالإضافة إلى قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. وهي قطاعات تشكل بتطورها السريع قاعدة جاذبة لمزيدٍ من الاستثمارات، كما أنها منصة لتأمين وظائف إضافية تلبية للاحتياجات المتزايدة والمتسارعة للنمو.

إذن، في زمن المجهول وهجرة رأس المال المالي والبشري من الدول التي تتهددها المخاطر الجيوسياسية وانعدام الاستقرار، تبرز بقوة دبي، ودولة الإمارات عموماً في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، على رأس الخيارات الأفضل والأنسب لحياة آمنة وفرص اقتصادية ومالية واعدة.