سمعة دولة إسرائيل- الآن- على المحك! عُرفت إسرائيل لدى أصدقائها بأنها نموذج الدولة ((الديمقراطية)) ((القوية وسط أعداء)) المزودة بالصبر الاستراتيجي والتكنولوجيا التي لا تقهر.

باختصار كانت إسرائيل حتى صبيحة يوم 7 أكتوبر الحالي كل ذلك وأكثر في مخيلة الأصدقاء وأحياناً الأعداء.

صبيحة 7 أكتوبر الفائت حدث اختراق أمني لشبكة ونظم الإنذار المبكر الأمني وانهيار لمنظومة الأمن القومي التي تتولى أجهزة ((الشاباك)) و((الموساد)) والاستخبارات العسكرية المرتبطة ببروتوكولات أمنية حديدية مع أكبر أجهزة جمع معلومات واستخبارات في العالم.

من هنا تضررت ((سمعة)) قدرات إسرائيل التي لا تقهر ولا تهزم ولا يخترق أمنها الفولاذي.

السمعة هي أساس الهيبة، والهيبة منذ بدء التاريخ الإنساني هي العنصر الأساسي في القوة، والقوة ذات الهيبة هي أساس ((الردع))، بمعنى أنك في أمان حتى لو لم تطلق رصاصة واحدة بناء على الخوف من قدرتك على الردع المحتمل.

في كتاب ((48 قانوناً للقوة)) للكاتب لابرت غرين يقول الكاتب ((إن الشعور بالضعف هو شعور بائس لذلك يتعين عليك أن تشعر الآخرين بقدرتك الدائمة على ممارسة القوة)).

وهنا ينصح الكاتب: ((افعل أكثر مما تتكلم، فالأفعال خير دليل على قوتك والأفعال أقوى من الكلمات)).

ويعود الكاتب ليركز ويكرر عن كيفية تصوير أو بقاء الإنسان لسمعته.

لذلك ينصح الكاتب مراراً وتكراراً ((دافع عن سمعتك لأنها هي حجر الزاوية في قوتك)).

وما تفعله الآلة العسكرية الإسرائيلية هذه الأيام في غزة هو الدفاع عن سمعتها التي أضيرت بقوة كي تثبت أنها مازالت الأقوى والأشرس والأقدر على تأديب الأعداء.

تفعل إسرائيل ذلك بوحشية، وتدافع عن سمعتها من ناحية دون أن تدري أنها حينما تمنع الشراب والطعام والوقود والاتصالات والكهرباء عن شعب تدكه دكاً هي في الحقيقة تلطخ سمعتها وسمعة حكومتها وجيشها وشعبها بأبشع جريمة ضد الإنسانية مخالفة بذلك القانون الإنساني والتعاليم الإبراهيمية والقانون الدولي.