«الدولة» مقصد البشرية في القرن الأخير

عرف العالم القديم في عصور الإمبراطوريات الكبرى ظاهرة ((الدولة)) بالمعاني والخواص التي أضحت تحملها بحسب التطورات الحديثة في العالم وفي علوم السياسة التي تتعامل وتدور في هذه الظاهرة البشرية الأهم فلا شك في وجود دول فرعونية وأخرى فارسية وغيرهما رومانية وإسلامية وغيرها في العصور القديمة والوسيطة وما قبل الحديثة، ولا شك أيضاً في أنها جميعاً حملت خواص وسمات ما بات يسمى في العصور الحديثة ((الدولة))، من دون أن تحمل هذا الاسم.

وقد استقرت معظم الدراسات السياسية التاريخية على أن المفهوم الحديث والساري حتى اليوم للدولة هو هذا الذي نتج عن واحدة من المعاهدات المركزية المؤسسة للعالم السياسي الحديث والقائم حتى اللحظة، وهي معاهدة ويستفاليا، التي عقدت في سنة 1648.

وهذه المعاهدة، وهي في الحقيقة معاهدتان، عقدتا في ألمانيا لتنهيا حرب الثلاثين عاماً التي دارت في داخل الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وحرب الثمانين عاماً التي دارت بين إسبانيا ومملكة هولندا في ذلك الوقت.

وتعود أهمية هذه المعاهدة إلى أنها من ناحية أنهت الحروب الدينية التي اجتاحت أوروبا قبلها بقرون، وأنها من ناحية ثانية أول معاهدة سياسية – دبلوماسية في العصر الحديث، أرست قواعد النظام الأوروبي وبعده النظام الدولي، والقائمة على مبدأ الدولة وسيادتها المطلقة، وهو ما أضحى اعترافاً كاملاً بالدولة وحدةً أساسية ووحيدة للنظام الأوروبي ساعتها، ثم الدولي بعدها.

أما تعريف الدولة، فقد ظهر منذ تلك السنوات مئات التعريفات لها، إلا أن ما يجمع بينها عدة مشتركات باتت تمثل طبيعة هذا الكيان الأهم المسمى الدولة في عالمنا المعاصر. وقد أجمع فقهاء ومفكرو العلوم السياسية على أن الدولة لا بد من أن تجتمع لها معاً عدة عناصر: أن تشمل وجود مجموعة من الناس، هم الشعب، يعيشون بصفة دائمة على مساحة مستقرة من الأرض، هي الوطن، ويخضعون لسلطة مركزية، أو حكومة واحدة.

وأضيف إلى هذه العناصر الثلاثة المركزية للدولة في الفكر السياسي، عنصران آخران، الأول أن هذه السلطة المركزية، أو الحكومة، هي وحدها التي تمتلك السلطة الإلزامية على شعبها وتحتكر من دون غيرها ممارسة الإكراه المشروع، والثاني أن تمتلك هذه الحكومة السيادة الكاملة على شعبها وأرضها في مواجهة سيادات الدول الأخرى. ومع تطور النظام العالمي في القرن العشرين، أضاف الباحثون السياسيون لتعريف الدولة أن تحصل على الاعتراف القانوني من الدول الأخرى ذات السيادة ومن المنظمات الدولية متعددة الأطراف.

وهكذا، ومع مرور مئات السنين على الإقرار بمفهوم الدولة الحديثة، وبعد آلاف السنين من وجودها الواقعي، يبدو واضحاً من تطور وجود الدولة في قرن كامل يبدأ من نهاية الحرب العالمية الأولى، أنها باتت المقصد الأول والرئيس لكل التجمعات البشرية، المسماة الشعوب في المصطلحات الحديثة فبعد هذه الحرب بعامين قامت ((عصبة الأمم)) أولَ تجمع لدول العالم يقوم على مبادئ معاهدة ويستفاليا، وضمت 42 دولة فقط ووصلت قبل انهيار المنظمة مع بدء الحرب العالمية الثانية في سنة 1939، إلى نحو خمسين دولة. ولما أُسّست منظمة الأمم المتحدة في سنة 1945 بعد نهاية هذه الحرب الأخيرة، بدأت عضويتها بـ51 دولة، جلها من الدول المنتصرة في الحرب.

وبعد قرابة ثمانين عاماً على نشأة المنظمة الدولية، أصبح اليوم عدد أعضائها 193 دولة، إضافة إلى دولتين مراقبتين وهما الفاتيكان وفلسطين. ولا شك في أن عدداً من العوامل قد أدى دوره في زيادة عدد دول العالم، ومنها الحرب العالمية الثانية نفسها التي أنهت دولاً وأنشأت دولاً أخرى، ومنها الحركة الواسعة لإنهاء الاستعمار الأوروبي بعد هذه الحرب واستقلال الدول المستعمرة السابقة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وكذلك نتيجة الاندماج أو التفتت لبعض الدول، مثلما حدث مع الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا.

إلا أن المعنى الأساسي لهذه الزيادة اللافتة في عدد دول العالم ليس فقط هذه العوامل، ولكن أيضاً هذا الإقبال والإصرار من شعوب العالم على تحويل وجودها على أقاليمها وأراضيها، إلى هذا الكيان التاريخي الذي يحفظ لها وجودها الداخلي وينميه وينظم علاقاتها بالعالم الخارجي، أي ((الدولة)).

أصبح هذا دليلاً أكيداً على أن ((الدولة)) المقصد الرئيس للبشرية في القرن المنصرم كله، وأضحت الكيان الذي تحلم بوجوده مكتملاً وممارساً لكل أدواره، الغالبية الساحقة من المليارات الثمانية الذين يعمرون الكرة الأرضية اليوم.